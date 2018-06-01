Бензин тормозит

С 1 июня правительство снизит акцизы на бензин на 3 тысячи рублей за тонну, а нефтяники согласились заморозить цены на топливо. Снижение акциза без снижения мировых цен на нефть является исключительным шагом .

Обещали как минимум не повышать

По данным Росстата, за прошедшую неделю средние потребительские цены на бензин в России выросли на 80 копеек. По данным ведомства, с начала года средние цены на бензин выросли на 7,3%, а на дизельное топливо - на 7,9%. В ситуацию поспешило вмешаться правительство: власти приняли решение снизить налоги, доля которых в конечной цене бензина превышает 50%.

Так, с 1 июня правительство снизит акцизы на бензин на 3 тысячи рублей за тонну, а на дизельное топливо - на 2 тысячи рублей, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на слова участника совещания у вице-премьера Дмитрия Козака, курирующего теперь вопросы энергетики. На совещании присутствовали представители всех крупнейших нефтяных компаний. Они подтвердили, что после снижения налоговой нагрузки будут готовы удерживать розничные цены на текущем уровне, не допуская их дальнейшего повышения.

Впрочем, если принятых мер будет недостаточно, власти готовы отменить июльское повышение акцизов, что «снимет еще 700 рублей с тонны нефтепродуктов», хотя, как заявил на прошлой неделе глава Минфина Антон Силуанов, в этом случае бюджет недополучит 140 млрд рублей,

Цены на бензин в этот раз растут по двум причинам – из-за высокой стоимости нефти за рубежом и ремонта НПЗ Роснефти, объясняет руководитель аналитического департамента Международного финансового центра Роман Блинов. Свою толику добавляют и акцизы на топливо, но их взимание накладывается нефтяниками на потребителей, а льготы остаются им, поэтому рентабельность нефтяных компаний остается положительной.

Как видно из динамики изменений по акцизам, государство ослабляет давление на нефтяников до прошлогоднего, когда стоимость нефти была невысока. Он отмечает, что ремонт на НПЗ скоро закончится и основной вопрос состоит в том, пойдут ли котировки вниз. Стоимость АИ 92 снизится до 40 рублей за литр, оптимистично ожидает Роман Блинов, но ниже продавить до конца июня будет невозможно, полагает он (сейчас — около 42 рублей).

Не было никогда такого

Но вообще, отмечает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский, складывается очень интересная и не типичная для наших властей ситуация. В вопросе регулирования стоимости бензина для конечных потребителей правительство пошло на невыгодные для себя меры – снижение налогового бремени для производителей, а также на вероятный отказ от второго этапа повышения акцизов на бензин с 1 июля.

Однако помогут ли действительно эти меры затормозить рост стоимости? По мнению эксперта, если они все будут исполнены, то да, приостановить рост ценника вверх получится, но отмотать его назад даже на 10-15 копеек уже точно не выйдет, считает он, поскольку все остальные условия, в которых находится сейчас рынок сохраняются, и они далеки от идеальных. Самый главный фактор – высокая привлекательность экспорта нефтепродуктов за рубеж за счет дорого барреля и исправить ситуацию может только ручной механизм – например введение запрета на экспорт сверх определенного объема. Но вряд ли на такие меры кто-то решит сейчас пойти, отмечает он.

Таким образом, уверен Илья Жарский, мы увидим определенный эффект заморозки, который будет в свою очередь продолжать давить и на потребителей, и на продавцов, поскольку для них происходящее сейчас послабление, в любом случае, панацеей не окажется.

Будет ли опять?

При этом надо понимать, что в случае отказа от второго этапа повышения акцизов бюджет недополучит 140 млрд рублей и их необходимо будет где-то найти, ведь впереди у нового состава кабмина обширные планы на ближайшие шесть лет по выполнению «майского указа». Илья Жарский полагает, что недостаток бензиновых налогов будут возмещать не повышением НДФЛ и НДС, а небольшим наращиванием доли внешнего долга, в чем, по наблюдению аналитика, сходятся сейчас главы Счетной палаты и ЦБ.

Как бы то ни было, очевидно, что цена на бензин, которая уже много лет так и двигается большими или меньшими скачками в рамках пятирублевых диапазонов (лучше всего заметных на 95-м бензине), на этот раз стремительно взяла новую высоту. Однако реакция правительства на сей раз действительно оказалась быстрой и по-видимому точной.