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Москва, 01.06.2018

Евросоюз запустил процедуру в ВТО против Китая

«Expert Online» 2018

Евросоюз запустил процедуру разбирательства в ВТО в отношении Китая из-за действующих в стране правил по интеллектуальной собственности европейских компаний.

По словам еврокомиссара по торговле Сесилии Мальмстрём, также запущена процедуру против Китая по интеллектуальной собственности. Об этом она заявила на пресс-конференции в Брюсселе, передаёт RT со ссылкой на официальный сайт Европейской комиссии.

При этом она подчеркнула, что компаниям из стран Европы, которые приходят на китайский рынок, приходится предоставлять права собственности или использования своей технологии местным предприятиям. Но они лишены возможности свободно договариваться о рыночных условиях в соглашениях о передаче технологии.

«Всё это противоречит основным правам, которыми компании должны пользоваться в соответствии с правилами и нормами ВТО, в частности в соответствии с Соглашением по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности», – говорится в заявлении пресс-службы ЕК.

Также подчёркивается, что в случае отсутствия удовлетворительного решения в течение 60 дней Евросоюз попросит создать группу для вынесения решения по данному вопросу.

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