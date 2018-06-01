Когда бизнесу необходима юридическая помощь

Многие компании в последнее время все чаще используют услуги сторонних юристов. В одних случаях дело ограничивается разовой консультацией или содействием в решении определенной проблемы, в других случаях компании отдают на обслуживание сторонним юристам целое направление.

Между юридическим и бухгалтерским аутсорсингом есть существенная разница. Главное различие состоит в том, что передача бухучета на обслуживание сторонней фирме обычно позволяет сэкономить денежные средства клиента за счет уменьшения издержек на содержание штатных бухгалтеров, тогда как юридический аутсорсинг не во всех случаях способен заменить штатного юриста, он лишь обеспечивает расширение круга юридических проблем, которые желает решить клиент. В число таких проблем входят следующие:

юридическое сопровождение трудовых взаимоотношений;

представление интересов клиентов при взаимодействии с госорганами;

подготовка и юридический анализ документации;

подготовка претензий и исков.

Конкретный перечень юридических услуг бизнесу зависит от тех целей, которые преследует фирма, заказывающая услуги. Малые и средние предприятия обычно обращаются за защитой своих интересов в судебном процессе или за консалтинговой поддержкой в сфере договорного права. Для предприятий, чья деятельность основана на выполнении типовых операций, использовать юридическую поддержку сторонней фирмы выгоднее, чем содержать штатного юриста. Обычно потребности у них незначительные – они ограничиваются проверкой документации контрагентов, подготовкой договоров, претензий и исков. В некоторых случаях к стороннему юристу обращаются для получения «независимого мнения». Такие клиенты пользуются юридическими услугами нерегулярно, и сотрудничать с юридической компанией для них дешевле, чем содержать юриста в своем штате.

Практика показывает, что взыскание расходов на представителя при участии в судебном разбирательстве возможно лишь при использовании услуг стороннего юриста. То есть в тех случаях, когда дело выигрывает штатный юрист фирмы, на проигравшую сторону не возлагается обязанность оплачивать его потраченное время. Если же выигравшая сторона заключила договор на правовое обслуживание с частным юристом или фирмой, то она может получить денежную компенсацию в размере до 100% стоимости этих услуг. Крупные организации обычно имеют штатного юриста или юридический отдел. Они пользуются услугами сторонних специалистов в тех случаях, когда им нужен специалист, обладающий высокой квалификацией в какой-то редкой отрасли юриспруденции.