Конец Мариано Рахоя

Подошло к концу шестилетнее правление Председателя правительства Испании Мариано Рахоя. Уход лидера правоцентристской Народной партии (РР) стал очевиден после того, как главная оппозиция «народникам» - социалисты добились согласия высшего законодательного органа на голосование о недоверии правительству. В четверг большинство депутатов поддержали лидера Социалистической партии (PSOE) Педро Санчеса, предложившего провести голосование.

Исход голосования ни у кого не вызывал сомнений, потому что социалистов обещали поддержать представители ультралевой партии «Подемос»; две партии, выступающие за независимость Каталонии; и Баскская националистическая партия (PNV). Последние сомнения в поражении Мариано Рахоя отпали в четверг вечером, когда Санчеса поддержали «баски».

Рахоя после поражения на голосовании на посту главы правительства немедленно заменит Педро Санчес. Лидер консерваторов мог помешать этому, уйдя в отставку.Но он на это не пошел, потому что даже в таком случае приход к власти социалистов будет отсрочен ненадолго. Кстати, в четверг Санчес предложил сопернику уйти в отставку и пообещал снять с повестки дня голосование.

Рахой стал первым испанским премьером в истории Испании, который смещен путем голосования в парламенте, Санчес стад первым премьером, возглавившим правительство без победы на общенациональных выборах. Ему помле прихода к власти не позавидуешь, потому что в парламенте у него будет совсем незначительное большинство. Очевидно и то, что каждый шаг возглавляемого им правительства раздосадованные сторонники Рахоя будут встречать в штыки. Против социалистов будет выступать и набирающая популярность в последнее время еще одна правоцентристская партия – «Граждане – Гражданская партия» (Cs), которая сейчас находится на первых местах во многих рейтингах популярности.

Первоочередной задачей Педро Санчеса будет борьба с самым, пожалуй, сильным конституционным кризисом после возврата демократии в 1978 году. Речь идет, конечно, о Каталонии и о ее намерении во что бы то ни стало выйти из состава королевства.

Теоретически Санчес может оставаться у власти до 2020 г., когда должны состояться очередные парламентские выборы. Однако он уже пообещал в случае прихода к власти провести внеочередные выборы, но дату не назвал.

Роковым для Мариано Рахоя оказался очередной коррупционный скандал, в котором оказались замешаны 29 «народников», включая высокопоставленных членов правящей партии, правда, сейчас уже бывших. Суд приговорил их в общей сложности к 351 году тюрьмы.

Предлагая провести голосование, Педро Санчес обвинил Рахоя в том, что он заставил испанцев принять коррупцию «как хроническую болезнь, которую хотят вылечить, глядя в противоположную сторону». Рахой пытался парировать обвинения, напомнив о многочисленных коррупционных скандалах, в которых были замешаны социалисты, но успеха не добился.

«Вы случайно не мать Тереза?- однажды в сердцах воскликнул премьер-министр в разгар жарких дебатов.- Коррупция везде, и вы хорошо знаете об этом, потому что она и рядом с вами».

Не имели успеха и слова Мариано Рахоя о том, что Санчес предложил голосование по одной простой причине – иным путем, как все – выиграв выборы, он прийти к власти не может.

На последних выборах в 2016 г. социалисты уступили лишь «народникам», хотя уже тогда обеим главным партиям пришлось выдержать серьезную конкуренцию со стороны Гражданской партии. «Граждане», кстати, выступают за досрочные выборы, но поддерживать предложение социалистов о голосовании тем не менее отказались.

Педро Санчес обещает проводить на посту главы правительства проевропейскую политику и гарантирует «макроэкономическую и бюджетную стабильность». Лидер социалистов обещает выполнить бюджет на 2018 г., принятый «народниками». Этим он завоевал поддержку PNV, которые в обмен на инвестиции в регион в свое время поддержали бюджет Рахоя.

Поддержку каталонских партий: Каталонской европейской демократической партии (PDeCAT) и партии «Левые республиканцы Каталонии» (ERC) социалисты получили несмотря на то, что они поддерживают правящую партию, выступающую за территориальную целостность королевства. Очевидно, сыграло свою роль его обещание вести диалог между Мадридом и региональным правительством.