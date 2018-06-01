Павла Дурова – основателя мессенджера Telegram – обвинили в плагиате.

Компания-разработчик, работающая в области финансовых технологий, подала иск в Замоскворецкий суд Москвы.

В документе говорится, что сотрудники мессенджера присвоили себе разработку программы, которую им показали на приватной встрече, передаёт РИА Новости.

Также стало известно, что иск подан не к Telegram, а лично к Павлу Дурову. Истец объясняет это тем, что решения принимает именно Дуров.

По его словам, на разработку программы компания потратила почти один миллион евро. Однако истец не требует денежной компенсации, а просит признать за ним авторские права на программу и обязать Дурова «прекратить нарушение этих прав».

Сам Дуров пока не комментирует данную информацию.

Ранее сообщалось, что 16 апреля 2018 года Роскомнадзор начал блокировать мессенджер Telegram. Произошло это через 3 дня после соответствующего решения суда, куда ведомство обращалось в качестве истца по причине отказа руководства Telegram передать ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей.