Сцена на воде на ВДНХ откроется Фестивалем духовых оркестров

Сцена на воде в "Зеленом театре" ВДНХ откроется 2 июня в 13:00 бесплатным концертом Государственного духового оркестра России. Это выступление на уникальной площадке под открытым небом даст старт IV Фестивалю духовых оркестров. Помимо Фестиваля оркестров в летнем сезоне на Сцене на воде выступят Петр Налич, Андрей Макаревич с новым проектом "Yo5", Мариам Мерабова, Кирилл Рихтер, Илья Бешевли и многие другие известные музыканты.

Фестиваль духовых оркестров проходит на ВДНХ уже в IV раз. Традиционно его участниками становятся лучшие коллективы, отобранные с помощью голосования. В рамках открытия Сцены на воде на ВДНХ Государственный духовой оркестр России представит специальную программу современной популярной музыки. Можно будет танцевать, отбивать такт или просто слушать, закрыв глаза – все композиции разные по стилям и настроению.