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Культура
Москва, 04.06.2018

Сцена на воде на ВДНХ откроется Фестивалем духовых оркестров

«Expert Online» 2018
  • Сцена на воде на ВДНХ откроется Фестивалем духовых оркестров
предоставлено пресс-службой

Сцена на воде в "Зеленом театре" ВДНХ откроется 2 июня в 13:00 бесплатным концертом Государственного духового оркестра России. Это выступление на уникальной площадке под открытым небом даст старт IV Фестивалю духовых оркестров. Помимо Фестиваля оркестров в летнем сезоне на Сцене на воде выступят Петр Налич, Андрей Макаревич с новым проектом "Yo5", Мариам Мерабова, Кирилл Рихтер, Илья Бешевли и многие другие известные музыканты. 

Фестиваль духовых оркестров проходит на ВДНХ уже в IV раз. Традиционно его участниками становятся лучшие коллективы, отобранные с помощью голосования. В рамках открытия Сцены на воде на ВДНХ Государственный духовой оркестр России представит специальную программу современной популярной музыки. Можно будет танцевать, отбивать такт или просто слушать, закрыв глаза – все композиции разные по стилям и настроению. 

Государственный Духовой оркестр России – титулованный оркестр с богатой историей, в дополнительных представлениях не нуждается и по праву занимает особое место в музыкальной жизни России. Уже более 45 лет практически ни одно знаковое событие не обходится без участия оркестра, который по праву стал неотъемлемой частью культурной жизни столицы. В 2016 году Государственный духовой оркестр установил рекорд России, исполнив самую продолжительную концертную программу духовой музыки – 6 часов без перерыва. Высокое профессиональное мастерство музыкантов и обширный и разнообразный репертуар, в котором музыкальные произведения отечественной и зарубежной классики, духовая музыка, эстрадно-джазовые композиции делают выступления оркестра по-настоящему ярким и незабываемым праздником. 

Подробности на http://stage.vdnh.ru
Начало в 13 часов.

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