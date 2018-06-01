Сцена на воде на ВДНХ откроется Фестивалем духовых оркестров

Сцена на воде в "Зеленом театре" ВДНХ откроется 2 июня в 13:00 бесплатным концертом Государственного духового оркестра России. Это выступление на уникальной площадке под открытым небом даст старт IV Фестивалю духовых оркестров. Помимо Фестиваля оркестров в летнем сезоне на Сцене на воде выступят Петр Налич, Андрей Макаревич с новым проектом "Yo5", Мариам Мерабова, Кирилл Рихтер, Илья Бешевли и многие другие известные музыканты.
Фестиваль духовых оркестров проходит на ВДНХ уже в IV раз. Традиционно его участниками становятся лучшие коллективы, отобранные с помощью голосования. В рамках открытия Сцены на воде на ВДНХ Государственный духовой оркестр России представит специальную программу современной популярной музыки. Можно будет танцевать, отбивать такт или просто слушать, закрыв глаза – все композиции разные по стилям и настроению.
Государственный Духовой оркестр России – титулованный оркестр с богатой историей, в дополнительных представлениях не нуждается и по праву занимает особое место в музыкальной жизни России. Уже более 45 лет практически ни одно знаковое событие не обходится без участия оркестра, который по праву стал неотъемлемой частью культурной жизни столицы. В 2016 году Государственный духовой оркестр установил рекорд России, исполнив самую продолжительную концертную программу духовой музыки – 6 часов без перерыва. Высокое профессиональное мастерство музыкантов и обширный и разнообразный репертуар, в котором музыкальные произведения отечественной и зарубежной классики, духовая музыка, эстрадно-джазовые композиции делают выступления оркестра по-настоящему ярким и незабываемым праздником.
Подробности на http://stage.vdnh.ru
Начало в 13 часов.