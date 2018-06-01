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Москва, 01.06.2018

Суд в Германии принял важное решение по жалобе экологов на строительство «Северного потока-2»

«Expert Online» 2018

Высший административный суд в Грайфсвальде (федеральная земля Мекленбург — Передняя Померания) отклонил жалобу Союза охраны природы ФРГ на решение горного ведомства города Штральзунд, которое ранее одобрило строительство и эксплуатацию газопровода «Северный поток-2» в территориальных водах Германии.

Согласно пресс-релизу суда, выдержки из которого публикует РИА Новости, принимая такое решение, суд исходил из соблюдения баланса интересов.

При этом подчёркивается, что суд пришёл к выводу, что общественная заинтересованность в немедленном строительстве и вводе в эксплуатацию газопровода с целью обеспечить в будущем безопасность и эффективность поставок приоритетна по сравнению с интересом экологов.

Таком образом, для получения окончательного разрешения проекту теперь требуется ещё одобрение со стороны Федерального ведомства по судоходству и гидрографии.

Ранее сообщалось, что 5 марта Союз охраны природы ФРГ подал судебный иск, требуя запретить строительство и эксплуатацию газопровода в территориальных водах Германии. По мнению экологов, «Северный поток-2» является «тупиком в климатической политике». Кроме того, они указывали на подрыв доверия к власти Германии «из-за тесных политико-экономических связей», которые наметились в процессе строительства трубопровода.

Также защитники дикой природы назвали «Северный поток -2», проектом, подрывающим баланс «уязвимой экологической системы Балтийского моря», сеющим раздор «внутри Европейского союза».

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