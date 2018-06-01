Вышинский отказался от гражданства Украины

Руководитель портала «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о правовой защите. Журналист также заявил об отказе от гражданства Украины.

«Я обращаюсь к президенту России Владимиру Путину с просьбой принять все необходимые меры для моего скорейшего освобождения, а также для предоставления мне правовой защиты», — заявил Вышинский в суде во время рассмотрения протеста на меру пресечения для него, сославшись на свое российское гражданство.

Журналист сослался на то, что он гражданин Российской Федерации и желает отказать от второго украинского гражданства.

Сам арест Вышинский назвал незаконным, так же как и преследование его близких. Журналист поблагодарил международное сообщество за поддержку, которая помогла снизить давление на него.

Также Вышинский поблагодарил Владимира Путина и канцлера Германии Ангелу Меркель за то, что обратили внимание на его дело.