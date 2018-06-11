Как выбрать идеальные пластиковые окна в Беларуси

Внешне все пластиковые окна очень похожи друг на друга. Однако их качество и стоимость варьируют в весьма широких границах. Кроме того, для разных помещений подходят разные пластиковые окна.

Поэтому при выборе окон на сайте https://inokna.by необходимо учитывать, в первую очередь, соответствие этих изделий своим потребностям. Ниже перечислены основные критерии, которыми следует руководствоваться для принятия правильного решения.

Число стеклопакетов и их характеристики. Наиболее распространенными являются двухкамерные стеклопакеты, которые состоят из трех стекол, разделенных двум камерами. Для очень холодного климата лучше использовать трехкамерные или четырехкамерные стеклопакеты. Стеклопакеты с одной камерой могут использоваться лишь для остекления балконов и лоджий.

Материал изготовления и однородность профиля. Чаще всего в этих целях используется армированный металлом ПВХ. Качественный ПВХ не имеет запаха, на его гладкой поверхности нет неровностей, зернистости и разводов.

Качество стекла. Дешевле всего обходится обычное стекло, но в настоящее время многие предпочитают стекла с дополнительными качествами. К примеру, стекло с отражающим инфракрасное излучение покрытием – оно столь же прозрачно, что и обычное стекло, но при этом обладает способностью сохранять в помещении тепло в мороз и прохладу в жару. Ламинированные триплексом стекла почти невозможно разбить. Огнеупорные стекла не ломаются под влиянием экстремально больших температур.

Толщина профиля. Чем она больше, тем прочнее и качественнее профиль. На основании этого показателя профиль делится на три класса. У изделий класса А толщина внутренних стенок составляет не менее 2,5 мм, внешних – не менее 2,8 мм. Пластиковые окна из такого профиля рассчитаны на установку в жилых помещениях. У изделий класса В толщина внутренних стенок составляет не меньше 2,0 мм, внешних – не меньше 2,5 мм. Пластиковые окна из такого профиля рассчитаны на установку в нежилых помещениях. К профилю класса С не предъявляется жестких требований. К нему относятся все профили, которые не соответствуют стандартам А и В.

Качество уплотнителей. Они бывают резиновые, резинопластиковые, силиконовые и каучуковые. Резиновые являются самыми дешевыми, тогда как более дорогие силиконовые и каучуковые обладают большим сроком службы и не подвержены температурным перепадам.

Число воздушных камер в профиле. Оно должно составлять не менее трех и не более восьми. Самыми распространенными являются трехкамерные и пятикамерные профили. Трехкамерные подходят для окон, которые выходят в тихий двор, пятикамерные – для окон, которые выходят на автотрассу.