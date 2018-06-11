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Москва, 13.06.2018

Особенности выбора кузовных запчастей для автомобиля

«Expert Online» 2018

Рано или поздно каждый владелец автомобиля сталкивается необходимостью приобретения кузовных запчастей для своей «ласточки».

И, казалось бы, что в этом сложного, найти кузовные детали для иномарок по каталогу, ведь сегодня рынок переполнен различными предложениями. Но именно этот момент еще больше осложняет выбор неопытного покупателя. Какими же критериями руководствоваться при приобретении?

Оригинальные детали

Оригинальные кузовные запчасти на автомобиль  изготавливаются компаниями, которые напрямую сотрудничают с фирмами-производителями конкретных марок автомобилей. Стоят они не дешево, но отличаются отменным качеством и по своим характеристикам полностью идентичны «родным».

Неоригинальные запчасти

Аналоги оригинальных деталей производятся сторонними компаниями. Благодаря своей доступной стоимости и достойному качеству, они пользуются огромной популярностью среди владельцев авто. Из наиболее известных торговых марок, занимающихся сегодня изготовлением неоригинальных запчастей можно выделить TYG и API.

Б/у детали

Нередко случается так, что новых запчастей на машину не найти, так как ее модель снята с производства, поэтому приходится приобретать детали с авторазборки. Стоимость их напрямую зависит от возраста авто и его популярности.

Где купить?

Приобрести кузовные запчасти или сделать на них заказ можно в любой специализированной точке продаж, будь-то онлайн-магазин или стационарный. Какой именно продукции отдать предпочтение: фирменной или аналоговой – решать только вам. Но предварительно рекомендуем взвесить плюсы и минусы каждого вида, и только потом сделать выбор.

Каталог кузовных деталей любого солидного магазина включает в себя и оригинальную продукцию, и неоригинальную. Да и добросовестный продавец никогда не будет обманывать потенциального клиента, выдавая аналоговый товар за фирменный.

С покупками в интернете дело обстоит несколько сложнее, так как определить какие именно запчасти онлайн-продавец выдает за оригинальные довольно сложно. Поэтому если вы решили отдать предпочтение фирменной продукции, тщательно изучите отзывы об интернет-магазине и ознакомьтесь с его репутацией.

Но, конечно, есть и неоспоримые плюсы приобретения кузовных деталей онлайн. И самый весомых из них, кроме совершения покупки не выходя из дома – стоимость продукции. Запчасти, приобретенные в интернете, обойдутся заметно дешевле, чем купленные в стационарном магазине, да и ассортимент товара в онлайн салонах, как правило, заметно шире.

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