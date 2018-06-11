Выбор москитной сетки для окон

С наступление тепла полчища мух, мошек и комаров так и норовят проникнуть в наши жилища. Единственной верной защитой от этого по праву считается москитная сетка, благодаря которой мы можем спокойно спать по ночам, не отвлекаясь на жужжание надоедливых насекомых.

Именно поэтому к выбору ее стоит подойти с особым вниманием.

Разновидности москитных сеток

На липучке. Один из самых простых типов москитных сеток. Как можно понять из названия, к оконному проему она крепится при помощи специальных липучек. Отличается простотой установки, удобством в обслуживании и хранении. Рамочная. Наиболее популярный вид москитной сетки. Устанавливается с внешней стороны оконного проема или внутрь створки. Подходит для любого типа окон, необходимо лишь правильно сделать ее замер. Рулонная. По внешнему виду очень схожа с рольшторами. Удобна тем, что при необходимости ее можно поднять или опустить. Кроме того роллетная москитная сетка очень эстетично выглядит. Вот только за счет сложности в монтаже, стоит несколько дороже рамочной. Раздвижная. Ее механизм практически не отличается от того, что устанавливается на раздвижных дверях. Смотрится такая москитная сетка красиво, а пользоваться ею очень удобно. Но если вы планируете ставить более двух створок, эффективность защиты от насекомых резко снизится. Сетка-плиссе. Внешне ее вид чем-то напоминает рулонную москитную сетку, Разница заключается в том, что в данном случае движется она в горизонтальном направлении, складываясь в аккуратную гармошку. Сетка-плиссе – отличный вариант для защиты больших площадей от надоедливых москитов.

Особенности выбора

В качестве материала изготовления в москитных сетках https://www.service-msk.ru/services/mosquite-nets/ применяется фибергласс, хлопок или нейлон. Особой разницей в процессе эксплуатации они не отличаются, поэтому внимание следует обратить на прочность сетки и отсутствие резких, неприятных запахов. Следующий важный нюанс, который следует учитывать – размер отверстий. Он может колебаться от 0,6 мм до 1,2 мм.

Безусловно, чем мельче ячейки, тем меньше вероятность того, что насекомые смогут попасть внутрь помещения. Однако через такую сетку и воздух будет проникать хуже, а в летний зной это может стать большой проблемой. Только если вы живете вблизи водоема или же страдаете аллергией, оптимальным вариантом может стать москитная сетка с отверстиями 0,6 мм. Она поможет защитить дом от мошки, а также от попадания пыли и пыльцы растений. Для городских же квартир больше подойдут ячейки от 1 до 1,2 мм.