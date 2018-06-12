Брюсселю,следует готовиться к гуманитарному кризису в связи с политикой нового итальянского правительства в вопросе с мигрантами.

Новое правительство Италии вышло на тропу войны. Первым бросил перчатку Брюсселю лидер Лиги Маттео Сальвини. Выполняя предвыборные обещания, он занял жесткую позицию и отказался принимать корабль Aquarius с 629 беженцами из стран Африки на борту.

«Мы открыли фронт в Брюсселе»,- заявил Маттео Сальвини и добавил, что Италия одержала первую победу.

Сальвини посоветовал отправить корабль с беженцами на Мальту. Однако мальтийские власти от «подарка» отказались, заявив, что всеми спасательными операциями судов с беженцами, отплывающих от берегов Ливии в Европу, занимаются итальянские пограничники и значит принимать их должна Италия.

Ситуацию спасла Испания. Новый премьер-министр Испании, социалист Педро Санчес, разрешил кораблю пришвартоваться в Валенсии и заявил, что его страна с радостью примет мигрантов. Глава итальянского правительства Джузеппе Конте поблагодарил коллегу за «жест солидарности». Премьер-министр Мальты Джозеф Мускат тоже поблагодарил Испанию, согласившуюся принять корабль, и обвинил Италию в нарушении международного права и провоцировании кризиса. Похвалили Санчеса и в Агентстве ООН по делам беженцев (UNHCR), но ооновцы предупредили, что у Мадрида недостаточно ресурсов и инфраструктуры для того, чтобы справиться с наплывом беженцев.

Ни в Мадриде, ни в Риме ничего не сказали о людях, которые уже провели на Aquarius двое суток и которым предстоит еще почти два дня пробыть в море. Между тем, известно, что на корабле заканчиваются припасы и что среди беженцев не менее ста детей. Многие пассажиры срочно нуждаются в медицинской и иной помощи. Кстати, люди на Aquarius собраны в результате шести спасательных операций у берегов Ливии.

Пока политологи гадали, когда правительство Италии покажет свою еврофобскую позицию, Рим не стал ждать саммита и воспользовался первой подвернувшейся возможностью. Новая позиция Италии, тем не менее, похоже, не означает, что она отказывается принимать абсолютно всех мигрантов. Возможно, не повезет тем беженцам, которые пытаются переправиться на Апеннины на кораблях неправительственных организаций, как Aquarius. Например, судно итальянской береговой охраны Ubaldo Diciotti с 937 беженцами на борту в понедельник вечером направлялось в порт Катанию. По крайней мере, итальянские порты открыты для итальянских спасательных кораблей.

НПО, работающие с беженцами, сейчас пребывают в состоянии неизвестности.

«Мы не знаем, продолжит ли Италия блокировать нас,- заявила журналистам Матильда Овиллейн, которая представляет франко-немецкую неправительственную организацию Méditerranée, помогающую мигрантам. Эта организация, кстати, и зафрахтовала Aquarius.- Мы не знаем, закроют ли они снова все порты. Мы только знаем, что продолжим координировать спасательные операции… Если не с Италией, то с какой-нибудь другой страной».

За последние пять лет в Италию из Африки, в основном, из Ливии, переправились морем более 600 тыс. человек. Итальянские власти полагают, что не менее полумиллиона мигрантов до сих пор находятся на полуострове. Не удивительно, что правая Лига сделала вопрос с беженцами главным вопросом избирательной кампании на мартовских выборах несмотря на то, что предыдущее правительство сумело за последний год резко сократить число непрошенных гостей.

«Франция разворачивает мигрантов на границе, Испания охраняет свою границу с оружием, Мальта тоже никого не принимает,- прокомментировал Маттео Сальвини решение не принимать беженцев.- С сегодняшнего дня Италия тоже начнет говорить: «Нет» незаконной миграции».

Фульвио Вассалло, специалист по беженцам и международному праву из университета Палермо, считает, что инцидент с Aquarius может стать концом гуманитарных спасательных операций на море. Он уверен, что Сальвини одержал победу и что эта победа окажет серьезное влияние на кризис с мигрантами в Старом Свете.

Против решения Маттео Сальвини выступили Ватикан и… мэры ряда южно-итальянских городов. Глава Палермо Леолука Орландо, к примеру, заявил, что он готов открыть порт для Aquarius. Мэр Палермо обвинил министра внутренних дел в нарушении международных законов. Отказались подчиняться распоряжению главы МВД также мэры Неаполя, Мессины и Реджио Калабрии.