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Москва, 14.06.2018

ДО ОТКРЫТИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ВЫСТАВКИ ИННОПРОМ-2018 ОСТАЕТСЯ 30 ДНЕЙ

«Expert Online» 2018
  • ДО ОТКРЫТИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ВЫСТАВКИ ИННОПРОМ-2018 ОСТАЕТСЯ 30 ДНЕЙ
предоставлено пресс-службой

09 июня, 2018. Москва. Продолжается регистрация участников на Международную промышленную выставку ИННОПРОМ-2018 (www.innoprom.com/registration/ ). Торжественное открытие выставки состоится вечером 8 июля в Киноконцертном театре «Космос». В этом году организаторы обещают удивить зрителей новым ярким мультимедийным шоу. Подробности не раскрываются до самого представления, но известно, что над созданием музыки для шоу трудился известный современный композитор, основатель лейбла звукозаписи Roomtone Records Миша Мищенко. Специально для ИННОПРОМ был написан эффектный музыкальный трек в духе современной классики с использованием классических инструментов и индустриальных мотивов.

Главная задача шоу – раскрыть тему ИННОПРОМ-2018 – «Цифровое производство».

Наталья Колесникова, креативный директор российской части шоу в рамках Церемонии открытия ИННОПРОМ-2018: «Производство переходит на новый этап – цифровизируется. Мы провели аналогии производства и оркестра - когда дирижер своими действиями соединяет звучание различных партий воедино – получая нечто целостное и эффектное, эффективно работающее. Также и цифра соединяет звучание разных промышленных инструментов воедино рождая продукт нового качества, фабрику нового уровня и как музыка – став цифровой, позволила классике зазвучать по-новому свежо и оригинально. Так и цифра в производстве выводит производство на новый уровень – качество, скорости и эффективности».

Церемонию открытия продолжит программа страны-партнера ИННОПРОМ-2018 Республики Корея, которая представит современную традиционную музыку о своей культуре. Ансамбль новой волны Noreum Machi представит национальную музыку Кореи в современной интерпретации. Музыканты играют на традиционных инструментах: дэпянсо (деревянный гобой), набаль (горн), нагак (горн из морской раковины), кквэнгвари (латунный гонг) и чин (медный гонг). 

Рабочие дни выставки начинаются с 9-го июля. Часы работы выставки:
www.innoprom.com/for-visitors/useful-information/

Вход для посетителей в первые два дня выставки будет платным. Во вторые два дня ИННОПРОМ (11,12 июля) вход на выставку – свободный при электронной регистрации на сайте выставки. Подробнее о правилах регистрации можно узнать по ссылке:
www.innoprom.com/registration/

Справка:

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проводится ежегодно в Екатеринбурге с 2010 года. В 2012 году Правительство России присвоило главной промышленной, торговой и экспортной площадке в России федеральный статус. В ИННОПРОМ принимают участие более 600 компаний из 105 стран мира. За 4 дня работы ИННОПРОМ-2017 выставку посетило свыше 50 000 посетителей, более 60% из них – профессиональная аудитория. В выставке участвуют все мировые лидеры промышленной отрасли. Свои национальные экспозиции представляют Италия, Германия, Индия, Япония, др. страны. В 2017 году в рамках ИННОПРОМ впервые была запущена Национальная байерская программа развития промышленного экспорта IndEx. В рамках программы в Екатеринбург приехали 200 делегатов – профессиональные закупщики промышленной продукции. 

Организатором ИННОПРОМ выступает Министерство промышленности и торговли РФ. Оператор – компания «Бизнес Ивент» (business-event.com/ru), входящая в Группу компаний «Формика» (http://formika.ru/).

Уважаемые коллеги!

Если у вас остались вопросы или вам необходима дополнительная информация, то вы можете обратиться в Пресс-центр ИННОПРОМ: pressa@innoprom.com, +7 495-981-50-00.

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