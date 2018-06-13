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Москва, 13.06.2018

Евросоюз назвал условия предоставления миллиарда евро Украине

«Expert Online» 2018

Борьба с коррупцией станет основным условием для Украины в получении от ЕС очередного денежного транша в размере миллиарда евро, пишет РИА новости. С подобным заявлением выступил  Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис на слушаниях в Европарламенте. Он напомнил, что Киев еще не выполнил своих  обещаний, данных им в рамках предыдущей программы макрофинансовой поддержки.

«Борьба с коррупцией будет в центре политических условий в меморандуме о взаимопонимании, который должен быть согласован между ЕС и Украиной для этой помощи», — цитирует агентство еврочиновника, который еще раз уточнил, что финансовая поддержка Украины будет «строго связана» с проведением реформ. В то же время вице-президент призвал не «отворачиваться от Украины» и «в кратчайшие сроки» выделить средства.

«Если мы промедлим или отвернемся от Украины, риск обратного хода реформ может быть высоким», — считает Домбровскис, который напомнил, что у Киева скопилось много долгов, которые необходимо погасить в 2018 и 2019 годах. Новый транш сможет поддержать экономику Украины в стесненных возможностях бюджета страны.

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