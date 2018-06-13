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Москва, 13.06.2018

«Нафтогаз» пригрозил отключить Украину от газоснабжения

«Expert Online» 2018

«Нафтогаз» может отключить от газоснабжения 129 населённых пунктов в 16 областях Украины.

Как рассказал журналистам глава компании Андрей Коболев, произойдёт это, если регулятор не предусмотрит в тарифе на газ плату за использование сетей компании, передаёт РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Коболев направил на имя главы Кабмины «незалежной» Владимира Гройсмана письмо, в котором он напомнил, что Национальная комиссия по регулированию рынков энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) не повысила тариф на газ, отказавшись включить в него новую составляющую — плату за эксплуатацию сетей.

При этом он подчеркнул, что сложившаяся ситуация подталкивает «Нафтагаз» к принятию мер, направленных на пресечение незаконного использования её имущества путём проведения консервации собственных объектов газораспределительных систем.

«Компания является владельцем объектов газораспределительных систем совокупной стоимостью 588 миллионов гривен и хочет получать плату за эксплуатацию этих сетей наравне с государством», - резюмировал Коболев.

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