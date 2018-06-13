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Москва, 13.06.2018

Нефть дешевеет на данных о запасах в США

«Expert Online» 2018

Мировые цены на нефть утром, 13 июня, показали тенденцию к снижению.  Инвесторы реагируют на новости о незначительном по сравнению с ожиданиями аналитиков снижении запасов этого сырья в США. Данные приводит Американский институт нефти (API), который сообщает, что за неделю по 8 июня запасы нефти в США снизились на 730 тысяч баррелей. При этом запасы бензина выросли на 2,3 миллиона баррелей. Аналитики ожидали, что снижение запасов сырья в Соединенных Штатах составит за данный период 2,7 миллиона баррелей, или 0,6%, до 433,9 миллиона баррелей.

Отмечается, что по состоянию на 8.24 по московскому времени августовские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent потеряли в цене 0,34%, достигнув 75,62 доллара за баррель, июльские фьючерсы на нефть марки WTI — на 0,57%, до 65,98 доллара за баррель.

Инвесторы отреагировали и на прогноз EIA, в котором говорится, что в мае добыча нефти США вышла на очередной рекорд, достигнув, 10,71 миллиона баррелей в сутки. Рынок также находится в ожидании встречи ОПЕК, которая пройдет 22 июня и заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, который пройдет днем ранее, 21 июня.

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