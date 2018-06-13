Прибалтика боится остаться без электричества из России

Прибалтика опасается грядущих проблем с электроснабжением после 2020 года, когда Калининградская область станет энергетически независимой и Москва выйдет из проекта Электрического кольца Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы (БРЭЛЛ), передает издание Helsingin Sanomat.

Чтобы избежать перебоев с электроснабжением, прибалтийские страны намерены к 2025 году отключиться от сети БРЭЛЛ и присоединиться к европейской системе, которая проходи через Польшу.

Однако специалисты считают, что данная мера не станет решением вопроса, а только создаст дополнительные расходы налогоплательщикам.

Другие эксперты, с которыми пообщались журналисты издания, уверены, что прекращения энергопоставок со стороны России не последует, так как прибалтийские страны «производят больше, чем потребляют». К тому же, Калининградской области выгоднее быть частью большой системы, а не изолированным островом.

Помимо этого, издание сообщает, что Прибалтика обеспокоена принадлежностью к единой с Россией железной дороге, а также нефте- и газопроводам, однако, поменять систему в данный момент времени региону не представляется возможным.