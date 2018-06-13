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Москва, 13.06.2018

Прибалтика боится остаться без электричества из России

«Expert Online» 2018
  • Прибалтика боится остаться без электричества из России
Из открытых источников

Прибалтика опасается грядущих проблем с электроснабжением после 2020 года, когда Калининградская область станет энергетически независимой и  Москва выйдет из проекта Электрического кольца Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы (БРЭЛЛ), передает издание Helsingin Sanomat.

Чтобы избежать перебоев с электроснабжением, прибалтийские страны намерены к 2025 году отключиться от сети БРЭЛЛ и присоединиться к европейской системе, которая проходи через Польшу.

Однако специалисты считают, что данная мера не станет решением вопроса, а только создаст дополнительные расходы налогоплательщикам.

Другие эксперты, с которыми пообщались журналисты издания, уверены, что прекращения энергопоставок со стороны России не последует, так как прибалтийские страны «производят больше, чем потребляют». К тому же, Калининградской области выгоднее быть частью большой системы, а не изолированным островом.

Помимо этого, издание сообщает, что Прибалтика обеспокоена принадлежностью к единой с Россией железной дороге, а также нефте- и газопроводам, однако, поменять систему в данный момент времени региону не представляется возможным.

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