Прогнозную аналитику, как драйвер развития цифровой экономики, обсудили на ЦИПР-2018

В рамках деловой программы конференции ЦИПР-2018 состоялась международная панельная сессия «Предиктивная аналитика в трансформации промышленных предприятий», организованная компанией Clover Group при содействии «Деловой России». Модератором сессии выступил генеральный директор Clover Group Денис Касимов.

В дискуссии приняли участие Айрат Кавеев, Старший менеджер отдела развития бизнеса в Татарстане, КПМГ в России и СНГ, Патрик Кайии, Генеральный директор PFC Solutions, Константин Паршин, Вице-президент, Исполнительныи? директор Кластера информационных технологии? Фонда "Сколково", Сергеи? Морозов, Генеральныи? директор ООО "ДАТАДВАНС", Президент DATADVANCE SAS, Максим Липатов, Техническии? директор проекта ПРАНА.



Целью дискуссии стала цифровая кооперация для трансформации промышленности, обмен опытом, изучение зарубежных практик цифровизации и индустриального интернета вещей, развитие эко-среды для формирования цифрового развития промышленности.



Цифровая трансформация предприятий и отраслей определяет их конкурентоспособность под влиянием цифровой экономики. На образ цифрового будущего отраслей оказывают влияние современные технологические тренды, в виде индустриального интернета вещей, технологий машинного обучения и аналитики больших данных. Прогнозное обслуживание и мониторинг всех видов оборудования для промышленности, как один из ключевых трендов, позволяет предприятиям сделать шаг к трансформации управления производственными активами.



Денис Касимов подчеркнул, что интеллектуальные системы для оценки и прогноза параметров технического состояния оказывают существенное влияние на бизнес-процессы компаний разных отраслей экономики. "Для разработки и широкого использования сквозных цифровых решений в экономике, в коммунальной сфере, в энергетике, промышленности и транспорте Clover Group, как лидер отрасли прогнозной аналитики, готовы выстраивать сотрудничество со всеми заинтересованными партнерами, вместе использовать преимущества и реагировать на риски цифровой эпохи" - пояснил Денис Касимов.



В сессии приняли участие представители фондоемких предприятий: "РОСТЕЛЕКОМ", ПАО "ОСК", ПАО "ОАК", ПАО "ОДК", "ТРАНСМАШХОЛДИНГ", ООО "ЛОКОТЕХ", "РОСЭЛЕКТРОНИКА" и других промышленных предприятий различных отраслей.

Стратегический партнер сессии - "Деловая Россия".