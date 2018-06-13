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Москва, 13.06.2018

Трамп рассказал, какую помощь оказал США Пекин

«Expert Online» 2018

Президент США Дональд Трамп рассказал, что Пекин оказал США неоценимую помощь в выстраивании диалога с КНДР, передает телеканал Fox News.

«Они очень сильно помогали нам. Китай не может быть в восторге от того, что очень сильные люди, обладающие ядерными ракетами и большим потенциалом, находятся рядом с ними», —  рассказал американский лидер, который также признался в уважительном отношении к Си Цзиньпину

При этом Трамп считает, что «некоторые разногласия» из-за торговых споров не вносят существенной коррективы и не помешают взаимодействию двух стран.

«Ничто не помешает моим отношениям с председателем КНР Си Цзиньпином. Я сильно его уважаю, он замечательный человек», —продолжил Трамп.

Помимо этого, глава Белого дома рассказал, что во время встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном заметил его стремление «быть в безопасности», что Трамп пообещал исполнить.

Напомним, 12 июня в Сингапуре прошел исторический саммит Трампа и Ким Чен Ына. Встреча много раз ставилась под сомнение и, тем не менее, участники высоко оценили ее результат. Итогом переговоров стало подписание общего документа о денуклеаризации КНДР и нормализации отношений США и Северной Кореи. Глава США  при этом отменил военные учение с Южной Кореей вблизи границ КНДР и согласился принять еще ряд условий Ким Чен Ына.

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