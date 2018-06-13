Приобрести месячную подписку всего за 290 рублей
Подписка
Москва, 13.06.2018

Киев объявил Лондону благодарность

«Expert Online» 2018

Спикер украинской Рады Андрей Парубий предложил Лондону организовать межпарламентскую группу для противодействия «российской гибридной агрессии». С инициативой парламентарий выступил в ходе своего рабочего визита в Великобританию и сообщил об этом на своей странице в Twitter.

«Предложил председателю комитета по иностранным делам палаты общин британского парламента Тому Тугендхату принять участие в создании межпарламентской группы против российской гибридной агрессии», — пишет Парубий, который поблагодарил главу Минобороны Великобритании Марка Ланкастера за неоценимую помощь Киеву в обучении украинских силовиков, которые находятся на передовых рубежах борьбы «с российской агрессией». Благодарность была объявлена также со страниц Twitter.

Ране СМИ Украины сообщили, что в конце июня Андрей Парубий намерен в ходе своей беседы со спикером Палаты представителей Конгресса США в Вашингтоне поднять вопрос о методах противодействия строительству «Северного потока — 2».

 

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    КАРТА ПУТЕШЕСТВИЙ

    Банк начал продажи кобрендинговой карты AlfaTravel, которая позволяет не только копить мили, но и получать целый комплекс услуг в путешествии. С помощью этой карты Альфа-банк рассчитывает дополнительно привлечь обеспеченных клиентов

    Хорошая крыша не роскошь

    Из тысячи обследованных крыш в построенных зданиях - лишь два процента не нуждаются в ремонте крыши

    Как компании повышают престиж рабочих профессий

    Дефицит рабочих специальностей в регионах – давняя проблема российской промышленности. Сегодня компании сами задают новый тренд в развитии экономики – повышают привлекательность рабочих профессий

    Аддитивное производство перевернет целые отрасли

    Аддитивное производство дает новые возможности для изготовления изделий. Эта технология меняет мир, изменяя способы проектирования и производства

    Современная программа лояльности: трансформация

    Неценовые активности помогают ритейлерам "встряхнуть" рынок. Сеть продуктовых магазинов "Магнит" - запустила новую программу лояльности "С любовью от Роналдиньо"

    Рынок пенсионных фондов идёт по пути укрупнения

    В пенсионном секторе крупные частные игроки, объединившись, смогут повысить основные бизнес-показатели и построить более устойчивую модель
    Реклама

    TOP

    1. Германия ответила Польше на требования блокировать «Северный поток-2»
      Германия ответила Польше на требования блокировать «Северный поток-2»
    2. Доллар допрыгался
      По мнению главы ВТБ Андрея Костина, следует борьбой с доминированием доллара следует заняться в мировом масштабе. Схожие заявления сделали глава Центробанка Эльвира Набиуллина и президент Владимир Путин
    3. Курс доллара попал под перекрестный огонь
      Курс доллара попал под перекрестный огонь