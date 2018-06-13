Киев объявил Лондону благодарность

Спикер украинской Рады Андрей Парубий предложил Лондону организовать межпарламентскую группу для противодействия «российской гибридной агрессии». С инициативой парламентарий выступил в ходе своего рабочего визита в Великобританию и сообщил об этом на своей странице в Twitter.

«Предложил председателю комитета по иностранным делам палаты общин британского парламента Тому Тугендхату принять участие в создании межпарламентской группы против российской гибридной агрессии», — пишет Парубий, который поблагодарил главу Минобороны Великобритании Марка Ланкастера за неоценимую помощь Киеву в обучении украинских силовиков, которые находятся на передовых рубежах борьбы «с российской агрессией». Благодарность была объявлена также со страниц Twitter.

Ране СМИ Украины сообщили, что в конце июня Андрей Парубий намерен в ходе своей беседы со спикером Палаты представителей Конгресса США в Вашингтоне поднять вопрос о методах противодействия строительству «Северного потока — 2».