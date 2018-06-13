Усиливающийся с каждым годом дефицит рабочей силы, вызванный низкой рождаемостью, заставляет Токио пересматривать миграционную политику в сторону ее смягчения. Японские власти облегчают приезд и пребывание в стране рабочих из других стран.

Для ослабления напряжения на рынке труда, спровоцированного нехваткой рабочей силы, правительство Страны восходящего солнца намерено впустить на японские острова до полумиллиона рабочих из-за границы. Официальное решение кабинета, которое ожидается в предстоящую пятницу, создаст новый статус для проживания рабочих в пяти наиболее затронутых дефицитом сферах экономики: в сельском хозяйстве, социальной защите, строительстве, гостиничном бизнесе и судостроении. Новый указ означает коренное изменение в миграционной политике Японии. В Токио, похоже, наконец поняли, что без гастарбайтеров с дефицитом рабочей силы не справиться.

Сейчас подавляющее большинство иностранных рабочих приезжают в Японию по студенческим визам или визам для обучения профессии. Проект закона, облегчающего приезд в Японию для желающих работать, был опубликован на прошлой неделе и прошел, на удивление, спокойно и обыденно для японского общества, славящегося своим консерватизмом и настороженным отношением к иностранцам. Это значит, что Япония, которая еще в недалеком прошлом была категорически настроена против мигрантов, становится более терпимой к гражданам других стран. Премьер-министр Синдзо Абэ утверждает, что новые меры не относятся к миграционной политике и что по новому закону иностранным рабочим нельзя будет жить в Стране восходящего солнца больше пяти лет или привозить семью.

«Дефицит рабочей силы чувствуется все сильнее,- цитируют Financial Times главу японского правительства,- особенно в провинции и особенно в мелком и среднем бизнесе. Поэтому нам необходима дорожная карта для приема квалифицированных рабочих из-за границы».

Новый закон лишь узаконит уже начавшийся процесс. По состоянию на конец октября 2017 г. в Японии работало 1,28 млн иностранцев, что на 18% больше, чем в тот же период времени 2016 г., а уровень безработицы снизился до 2,5%. Не удивительно, что усиление дефицита рабочей силы заставляет менять риторику даже политиков, настроенных против мигрантов.

«До последнего времени я считал, что иностранцы, приезжающие к нам работать на короткий срок, отнимают у наших рабочих рабочие места,- объясняет Йошитака Сакурада, член парламента от правящей Либерально-демократической партии, который выступал против мигрантов.- Я и сейчас настороженно отношусь к мигрантам, но ситуация в экономике изменилась. Дефицит рабочей силы в наши дни настолько усилился, что страна нуждается в рабочих из-за границы».

Такая же метаморфоза произошла и с депутатом Нарияки Накаямой, который раньше работал в правительстве министром образования. Он тоже против мигрантов, но понимает, что с экономикой не поспоришь.

«В целом, я считаю Японию уникальной страной,- говорит он.- Если пускать к нам мигрантов, то это приведет к проблемам. Я отношусь к миграции негативно, но с другой стороны, в Японии не хватает рабочих рук. Я понимаю, что справиться с этой проблемой нелегко».

По новому закону, иностранные рабочие, которые находятся в Японии три года по визам для обучения, получат новый статус, если сдадут экзамен на базовое владение японским языком. Это первый шаг для увеличения численности армии гастарбайтеров. Новый закон предназначен для сфер, в которых не требуется высокая квалификация, например, для сельского хозяйства.

Среди иностранных рабочих, работающих в Стране восходящего солнца, больше всего китайцев, составляющих 29% от численности всех иностранных рабочих. Однако наиболее высокий рост численности иностранных рабочих в процентном отношении у вьетнамцев и непальцев: численность вьетнамцев выросла за год почти на 40% и достигла 240259 человек, а непальцев – на 31% до 69111 человек.