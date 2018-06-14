Голы, очки, рубли

Чемпионат мира не только станет зрелищным событием, но и поддержит экономическое развитие России, несмотря на вероятный негативный эффект для некоторых отраслей промышленности.

Понаедут тут и там

Сегодня, 14 июня, на московском стадионе «Лужники» торжественной церемонией и игрой хозяев поля со сборной Саудовской Аравией открывается Чемпионат мира по футболу. Присутствие на мероприятии таких всемирных звезд, как бразилец Роналду, российская оперная исполнительница Аида Гарифуллина и британский певец Робби Уильямс уже гарантирует повышенный интерес к самому первому матчу, а ведь это только начало продолжительного турнира, который пройдет во всей европейской части страны.

В связи с этим в Россию хлынула река любителей футбола, несущая частичную окупаемость расходов государства «на футбол» и возможность прилично заработать бизнесу и властям городов, где будут проходить соревнования. По данным ФИФА, за неделю до их начала было реализовано 2,43 млн билетов, и наверное, сегодня можно точно говорить о двух с половиной миллионах. Под миллион — болельщиков из самой России, которые, впрочем, тоже становятся гостями, если посещают другие города вслед за на нашей и другими, симпатичными им сборными. А ТОП-10 (на 7.06.2018) в целом выглядит так: Россия — 871 797 билетов, США (которые в участия в турнире, кстати, не принимают) — 88 825, Бразилия — 72 512, Колумбия — 65 234, Германия — 62 541, Мексика — 60 302, Аргентина — 54 031, Перу — 43 583, Китай — 40 251 (тоже не отобрались в финал ЧМ-18, Австралия — 36 359. Также, например, 10 тысяч болельщиков едут в Россию из Японии.

«Голы, очки, секунды», — называют свою работу спортивные журналисты. В данном случае темой являются голы и очки в контексте и рубли (доллары etc.) как таковые. Об этом уже, в инфраструктурном ракурсе, подробно написал «Эксперт», сделаем здесь небольшой общий экскурс.

Как напоминает ведущий аналитик ГК TeleTrade Марк Гойхман, расходы на чемпионат в России составили более 13 млрд долларов – больше, чем у любой другой страны на прошлые мундиали. Предыдущий ЧМ-2014 в Бразилии обошёлся в 12 млрд долларов – второе место. И, уверен аналитик, расходы эти не предполагается окупить – они традиционно не покрываются доходами от чемпионатов.

Но позитивный экономический эффект всё же будет проявляться, считает Марк Гойхман. Самое очевидное – это непосредственные траты болельщиков. На чемпионат продано около 1 млн 600 тыс. билетов иностранцам. По расчётам мирового консалтингового агентства McKinsey, гости будут приезжать в среднем на 12 дней и потратят примерно 2 млрд долларов. Это отразится в подъёме таких сфер, как гостиничный бизнес, торговля и общепит, транспорт, телекоммуникации, реклама. Локально повысится приток валюты в страну. В среднем в день иностранцы будут тратить по 10 миллиардов (купленных на валюты своих стран) рублей.

За счёт притока валюты в страну курс доллара к рублю может снизиться на 2% — так обычно происходит в странах, принимающих ЧМ. Россия – не исключение. Среднедневной объём торгов валютой на МосБирже около 1500 млрд руб., указывает Марк Гойхман Таким образом, только за счёт болельщиков с их 10 млрд руб. в день спрос на рубли может подняться сразу на 8-9%. Эти доходы страны способны привести к укреплению рубля на «традиционные» 2%, то есть примерно до 61 руб. за доллар в июле. При прочих равных условиях, конечно.

Нигде кроме, как в Чемпионатпроме

Но есть не только локальные последствия, но и более общие для страны. Подготовка к мундиалю стимулировала инвестиции и рост экономики в крупных отраслях строительства и развития объектов инфраструктуры спорта, транспорта, благоустройства городов, связи, финансовых услуг и некоторых других. ЧМ -2018 добавит к росту ВВП до 0,5% в год. По расчётам Организационного комитета «Россия-2018», в ближайшие пять лет инвестиции в объекты футбольной инфраструктуры станут приносить в экономику отдачу в размере 150-210 млрд руб. в год. На перспективу, увеличится и туристический поток, добавляет Марк Гойхман, поскольку из-за ЧМ повысится узнаваемость городов России. По прогнозам Ассоциации туроператоров России (АТОР), число иностранных туристов в последующие годы возрастёт на 20%.

В целом оценки всегда будут разные – от сверхнегативной, до более-менее нейтральной, доказывающей, что расходы на чемпионат были в целом растянуты на годы, поэтому не окажут сильного урона на экономику РФ, полагает генеральный директор компании «Мани Фанни» Александр Шустов. Например, аналитики агентства Moodys подсчитали, что чемпионат хотя и оценивается как самый дорогой по затратам страны в истории – 683 млрд руб или 13,2 млрд долл., но в масштабах объема российской экономики это не более 1% от ВВП за 2017 год.

Для сравнения: другие страны – хозяйки предыдущих чемпионатов мира тратили на возведение объектов и подготовку куда более скромные суммы – Германия в 2006 году лишь 3,5 млрд долл., Южная Африка в 2010 году — 2,9 млрд долл., а вот Бразилия в 2014 приблизилась уже к российским тратам – 11,63 млрд долл. Конечно, добавляет эксперт, при этом надо учитывать, что территориально события ЧМ растянуты на разные регионы, в отличие, например, от проведения зимней олимпиады.

Поэтому экономический эффект здесь может быть более долгоиграющим, да и объекты, необходимые для проведения игр – не комплекс зданий, разных по своему функционалу, а вполне качественные стадионы, отвечающие всем международным стандартам. Это дает определенную надежду на то что в будущем крупные футбольные события в РФ могут «гастролировать» по стране, а не концентрировать весь интерес болельщиков на Москве или Санкт-Петербурге. Таким образом, полагает Александр Шустов, с точки зрения внутреннего и въездного туризма это событие может дать ход развитию интереса иностранцев и наших сограждан к российским регионам, что в целом отмечено в «майских указах» – имеется в виду развитие туристических кластеров и привлечение туристов.

Как обращает внимание эксперт, в страну на месяц приехало порядка миллиона человек из разных стран, это значит, что в торговом и жилищно-коммунальном секторе произойдет «бум» повышенного спроса на товары как рекреационного характера, так и на повседневные товары. Хотя, что касается укрепления рубля, то после ЧМ произойдет серьезный скачок вниз, считает он.

Существенно выиграют от ЧМ по футболу транспортные компании, а также гостиничный и ресторанный бизнес, соглашается Александр Шустов. Телеканалы заработают на рекламе, а производители спортивного контента — на продаже телеканалам прав на вещание матчей – по общим подсчетам, это составит порядка 8 млрд долл. за все время игр. Продажа билетов на матчи добавит порядка 5 млрд долл. дохода, что частично может сказаться на окупаемости сверхдорогих объектов инфраструктуры.

Но говорить о том, что это все окупит затраты на мероприятие, разумеется, в корне неверно – в целом все масштабные спортивные события, реализуемые странами с развивающейся экономикой никогда не окупались, указывает Александр Шустов. Поэтому большая часть инвестиций это осознанные траты в имидж страны и развитие интереса иностранцев к внутреннему туризму в РФ.

Важно также подчеркнуть, добавляет эксперт, что по промежуточным итогам деятельности промышленной отрасли стоит ожидать очень негативных оценок, поскольку, как известно, большая часть промпредприятий в регионах, где проходят матчи, перешли на сокращенную рабочую неделю или приостановили производства – это касается рудников, где для добычи сырья необходимы взрывы разломов. Иными словами, промышленность и люди занятые в этом секторе, недосчитаются благодаря чемпионату как прибыли, так и зарплат.

Но не будем о грустном. Представим себе супругу горняка, бойко торгующую сувенирами или пивом, непременно в белом крахмальном фартуке, и порадуемся за них обоих. А вместе с ними и за нас за всех. Ведь, если чемпионаты мира проводят, значит — это кому-нибудь нужно? Значит — это необходимо?.. Ну, и т. д.