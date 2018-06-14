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Москва, 14.06.2018

Китайский спутник первый в мире вышел на орбиту обратной стороны Луны

«Expert Online» 2018

Китайский спутник-ретранслятор «Цюэцяо» или  «Сорочий мост» сегодня, 14 июня, успешно вышел в точку Лагранжа L2 на обратной стороне Луны, став первым в мире спутником, функционирующим на этой гало-орбите. Об этом сообщает Национальное космическое управление Китая. Спутник «Цюэцяо» для лунной миссии «Чанъэ-4» отправился к Луне 21 мая с китайского космодрома «Сичан».

«14 июня в 11.06 (06.06 по московскому времени) спутник-ретранслятор лунной мисси "Чанъэ-4" успешно вышел на точку Лагранжа L2, расположенную в 60 тысячах км от Луны, став первым спутником в мире, функционирующим на гало-орбите возле точки Лагранжа L2», — передает Национальное космического управление Китая.

Отмечается, что орбитальный период объекта в точке Лагранжа L2 равен орбитальному периоду Земли, поэтому спутник долгое время сможет сохранять свою ориентацию относительно Солнца и Земли.

Уже во второй половине этого года намечен пуск исследовательского аппарата «Чанъэ-4», который по планам совершит посадку на обратной стороне Луны, поскольку прямая связь в этой зоне спутника Земли невозможна, передача данных будет происходить через «Цюэцяо». Тот, в свою очередь, будет посылать сигналы на Землю, выполняя роль посредника.  

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