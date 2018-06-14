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Москва, 14.06.2018

Компании Volkswagen присудили штраф в 1 млрд евро из-за «дизельного скандала»

«Expert Online» 2018

Из-за «дизельного скандала» о мошенничестве с выхлопами дизельных автомобилей компания Volkswagen заплатит в Германии штраф в 1 млрд евро, сообщает сайт компании.

«Volkswagen принимает штраф и, таким образом, признает свою ответственность», — говорится в пресс-релизе.

Прокуратура германского Брауншвейга, рассмотрев дело, вынесла решение, о незаконности программного обеспечения, которым были оснащены 10,7 миллиона автомобилей VW, которые были проданы по всему миру в период с середины 2007 года по 2015 год.

Ранее, автомобильный гигант Volkswagen получил аналогичное обвинение от США, которые обвинили автопроизводителя в том, что его дизельные автомобили оснащены программным обеспечением, которое занижает реальные показатели выбросов вредных веществ. На этом основании из страны было отозвано 482 тысячи легковых машин марок Volkswagen и Audi, проданных в 2009–2015 годах. Из-за «дизельного скандала» США присудили немецкому концерну штраф в размере 4,3 миллиарда долларов.

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