Литва несет огромные убытки в попытке отказаться от российского газа

Литва не в состоянии обслуживать арендуемое у Норвегии судно-хранилища сжиженного газа, который поступает из США, и готова выкупить терминал, поскольку аренда заметно повышает цену голубого топлива.

С предложением к правительству этой прибалтийской страны уже обратилось руководство клайпедского нефтетерминала Klaipedos Nafta.

Глава компании Юсюс заявил, что по оценке независимых экспертов Литва несет колоссальные убытки, переплачивая за аренду в 2,5 раза от реальной стоимости терминала. Он заявил, что покупка судна-хранилища Indepedence выгоднее аренды.

Министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас поддержал главу нефтетерминала, заявив, что решение должно быть принято, «как можно скорее, это поможет сэкономить, включая расходы правительства».

Напомним, Литва в стремлении избавиться от зависимости от российского газа заказала Норвегии судно-хранилище для СПГ за 250 миллионов долларов. Заказ был исполнен норвежской стороной, судно –хранилище СПГ было построено в Южной Корее и сдано в аренду балтийской республике за 720 миллионов долларов с выплатой в течение 10 лет.