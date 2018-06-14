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Москва, 14.06.2018

Дмитрий Медведев объявил о повышении пенсионного возраста в России

«Expert Online» 2018

Правительство предложило поднять пенсионный возраст в России мужчинам до 65 лет  и женщинам до 63 лет. Премьер Дмитрий Медведев, сообщил, что реформа начнется в 2019 году и будет поэтапной.

«Переходный период предлагается начать с 2019 года, чтобы пошагово достичь выхода на пенсию в 65 лет для мужчин в 2028 году и в 63 года для женщин — в 2034 году», — цитирует РИА новости выступление Медведева на заседании кабинета министров.

При этом пенсионный возраст для жителей особых климатических условий будет ниже. Например, в районах Крайнего Севера, мужчины будут пошагово выходить на пенсию в 60 лет, а женщины в 58 лет .

Отмечается, что подготовка законопроекта сопровождалась острыми дискуссиями, предлагались разные варианты этого документа.

Глава кабмина России сообщил, что вне зависимости от внешних и внутренних факторов пенсии будут увеличивать выше уровня инфляции.

Помимо этого сохраняются льготы ввиде досрочного выхода на пенсию для работников вредных производств, инвалидов по зрению I группы и военной травмы, у одного из родителей или опекунов инвалидов детства, и ряда других категорий граждвн России.

Медведев рассчитывает, что Госдума и Совет Федерации поддержат инициативы правительства по повышению пенсионного возраста.

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