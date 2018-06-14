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Москва, 14.06.2018

В Минтруда прокомментировали решение о повышении пенсионного возраста

«Expert Online» 2018

Максим Топилин – глава Минтруда – убеждён, что российские власти будут предпринимать дополнительные усилия для стабильности рынка труда в связи с повышением пенсионного возраста.

Поэтому, по его мнению, серьезных проблем не предвидится, передаёт РИА Новости.

«Здесь мы видим каких-то серьёзных проблем, хотя безусловно, предпринять дополнительные усилия здесь потребуются», – резюмировал Топилин, напомнив, что Роструду были даны соответствующие поручения.

Ранее сообщалось, что 14 июня правительство предложило поднять пенсионный возраст в России мужчинам до 65 лет и женщинам до 63 лет.

Премьер Дмитрий Медведев, заявил, что реформа начнётся в 2019 году и будет поэтапной.

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