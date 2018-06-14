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Общество
Москва, 14.06.2018

Внезапные 5:0

«Expert Online» 2018
  • Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов на матче группового этапа чемпионата мира по футболу - 2018 между сборными командами России и Саудовской Аравии
ТАСС Автор: Валерий Шарифулин

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов на матче группового этапа чемпионата мира по футболу - 2018 между сборными командами России и Саудовской Аравии

Победа 5:0 стала самой крупной победой нашей сборной за последние десятилетия. Мачт открытия Чемпионата мира по футболу-2108 удался. Прав оказался эрмитажный кот Ахилл, которого сделали официальным прорицателем чемпионата. Однако мало кто предполагал, что триумф окажется столь весомым.

Легко далась эта победа нашей команде. Сливавшиеся с газоном «Лужников» из-за зеленого цвета футболок соперники ничем удивить не смогли. На протяжении всего матча они лишь три раза ударили по воротам Акинфеева, но не попали ни разу. Зато обошли победителей по времени владения мячом и количеству сделанных передач. Однако преимущество оказалось бесполезным.

В самом начале матча стало видно, что большущие центральные защитники соперника – Усама и Омар – не успевают за скоростными россиянами. Нехватка скорости и заторможенность реакций особенно наглядно проявились с появлением на поле реактивного Дениса Черышева. Он в самом конце первого тайма сделал счет 2:0, элегантным финтом уложив на газон сразу двух игроков команды Саудовской Аравии.

Получилось, что Черчесов угадал с заменами – три мяча из пяти забили вышедшие на поле футболисты, кроме того наша сборная отлично провела концовки обоих таймов, ухитрившись в добавленное ко второму тайму время забить даже два мяча. Время от времени она отдавала инициативу, собиралась с силами, но затем вновь принималась атаковать.

Говорить об игре соперника смысла нет - мы уже не встретимся с ним на этом первенстве мира, поэтому несколько замечаний о своих. Тревожит травма Дзагоева, который на ровном месте потянул мыщцу бедра. И особой критики заслуживает Головин, на 87-й минуте в абсолютно безобидной ситуации получивший предупреждение. Кто знает, чем это обернется в дальнейшем? Между тем, матч он провел отлично.

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Прекрасный гол забил на 91-й минуте Черышев, признанный лучшим игроком матча. Можно предположить, что его меткий удар в дальний угол ворот войдет в число лучших голов этого чемпионата мира.

Победа 5:0 стала самой крупной победой нашей сборной за последние десятилетия. Однако в 1994 году россияне, обыграв Камерун со счетом 6:1, в стадию плей-офф не вышли. Не стоит раньше времени трубить в фанфары и сейчас.

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