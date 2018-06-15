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Москва, 15.06.2018

Депутат Госдумы Поклонская выдвинула Трампу ультиматум

«Expert Online» 2018

Наталья Поклонская – депутат нижней палаты российского парламента – заявила, что президенту США Дональду Трампу необходимо приехать в Крым, чтобы доказать свою порядочность.

По её словам, в Крыму глава Белого дома сможет убедиться в правильности своего заявления, передаёт РИА Новости.

«Думаю, что его трусливые коллеги-политики после такой поездки вообще забудут, как их зовут, а президент Трамп покажет всему миру, что он является самостоятельным и порядочным политиком и первым лицом Америки», – подчеркнула Поклонская.

Кроме того, российский депутат выразила мнение, что политики в США «далеко ушли» от главы государства, а также от общепризнанных принципов права и справедливости.

«Сегодня они боятся комментировать заявление своего президента о Крыме, а именно то, что Крым – это Россия. Это является очевидной вещью, и делать сенсацию или притворяться сразу глухонемыми – реакция трусов», – резюмировала Поклонская.

Напомним, накануне в американских СМИ появилась информация, что на саммите G7, который проходил в Канаде, президент США Дональд Трамп назвал Крым российским.

Между тем в Белом доме это высказывание американского лидера пока не комментируют. 

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