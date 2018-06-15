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Москва, 15.06.2018

Курс доллара показывает феноменальный рост

«Expert Online» 2018
  • Курс доллара показывает феноменальный рост
DPA/TASS

Курс доллара резко растет в пятницу после неожиданно мягкого решения ЕЦБ. Индекс доллара прибавил 1,17% и достиг уровня 95,15. Что в свою очередь является самым высоким показателем с октября 2017 года.

Курс евро демонстрирует самый сильный спад по отношению к доллару с июня 2016 года, снижаясь на 1,75% до 1,1583 доллара.

Несмотря на то, что ЕЦБ заявил о планах сократить ежемесячные покупки активов в период с октября по декабрь до 15 миллиардов евро до конца 2018 года, а затем полностью завершить программу количественного смягчения, инвесторы сфокусировались на комментариях о том, что процентные ставки останутся на рекордных минимумах, по крайней мере, до лета 2019 года.

Аналитики полагают, что повышение ставок может произойти и позже, поскольку срок полномочий президента ЕЦБ Марио Драги истекает в конце октября 2019 года.

Федеральная резервная система США в среду повысила ставки на четверть процентного пункта, создав «разницу между ставками между США и Европой, и доллар оказался бенефициаром», - поясняет в комментарии для Рейтер глава альтернативных инвестиций в Direxion in New Йорк Эд Эгилинский.

Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 15 июня, составляет 62,2511 рубля. Официальный курс евро — 73,5621 рубля.

Курс доллара расчетами "завтра" на открытии пятницы снижается на 15 копеек — до 62,48 рубля, курс евро — на 18 копеек — до 72,32 рубля.

В пятницу состоится заседание Банка России, решение которого по ставке станет ключевым для динамики курса рубля на ближайшую перспективу.

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