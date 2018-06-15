Гражданство Евросоюза за инвестиции – Мальта и Кипр

По состоянию на апрель 2018 года граждане Мальты и Кипра имеют доступ к 156 и 150 странам соответственно на условиях безвизового въезда или получения визы по прибытии. Это 7-е и 13-е места в рейтинге наиболее весомых паспортов мира.

В отличие от всех других схем гражданства за инвестиции, программы Мальты и Кипра предлагают не только безвизовые поездки в большое число стран, но и право жить, работать и учиться в любой европейской стране. Неудивительно, что именно эти паспорта являются наиболее востребованными вариантами среди самых богатых людей всего мира. Получение паспорта Мальты или Кипра за инвестиции в экономику – это один из самых простых вариантов для состоятельных иностранцев, желающих получить второй паспорт в Европе без необходимости проживания в стране, сдачи экзаменов на знание языка или истории и других формальностей. Процедура облучения паспорта в обеих странах достаточно гибкая и требует в основном только легальности происхождения средств и отсутствия у заявителя криминального прошлого. Теперь давайте посмотрим, что может предложить каждая из программ.

Международная мобильность

По состоянию на апрель 2018 года граждане Мальты и Кипра имеют доступ к 156 и 150 странам соответственно на условиях безвизового въезда или получения визы по прибытии. Это 7-е и 13-е места в рейтинге наиболее весомых паспортов мира. Поскольку оба государства являются частью Европейского Союза, их граждане имеют право на свободное передвижение в странах ЕС, а также могут проживать, учиться и работать в любой точке Европы.

Минимизация налогообложения

Налоговая система как Мальты, так и Кипра основана на домициле и фактическом месте жительства, а не на гражданстве. Это означает, что, если заявитель не проживает на островах более 183 дней в году, то он не будет облагаться налогом на иностранные источники дохода или прирост капитала за границей.

Обе страны также предлагают одни из самых низких ставок корпоративного налога в Европе (5 % на Мальте и 12,5 % на Кипре).

Простой процесс

Программа гражданства Кипра за инвестиции была всегда известна как самый быстрый путь к европейскому гражданству. Право на постоянное проживание в разках схемы обычно предоставляется всего через 5 рабочих дней после подачи заявки и сдачи биометрических данных. Получение паспорта происходит через 6 месяцев после получения права на проживание.



Условия на Мальте похожие, но получение мальтийского гражданства занимает чуть дольше, - на практике около 14 месяцев. Причина в том, что по закону паспорт не может быть выдан раньше, чем через год после получения карты резидента.

Стиль жизни

Для тех, кто рассматривает Мальту или Кипр как вариант для переселения, оба острова предлагают привлекательный образ жизни, средиземноморский климат, хорошую инфраструктуру, высокое качество образования и медицинской помощи. Английский язык является официальным языком на Мальте, и он также широко распространен на Кипре. Обе страны входят в первую пятерку самых безопасных государств мира и имеют политическую стабильность.



Юридические услуги

Чтобы узнать больше о финансовых условиях и процедуре получения гражданства Мальты или Кипра, посетите наш веб-сайт zarubej.org или свяжитесь с юристами компании «Элма Глобал» по вопросам инвестиционной иммиграции. Помимо описанных выше схем мы оказываем услуги по оформлению экономического гражданства Молдовы, Болгарии и всех стран Карибского бассейна, безусловным фаворитом среди которых является Сент-Китс и Невис. Именно это гражданство выбрал для себя Павел Дуров, один из создателей социальной сети «ВКонтакте», мессенджера Telegram и других известных проектов.



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