Стало известно, когда примут закон о повышении пенсионного возраста

Закон о повышении в России пенсионного возраста может быть принят парламентом уже в сентябре этого года, заявила журналистам спикер Совета Федерации

Валентина Матвиенко – спикер Совета Федерации – заявила журналистам, что закон о повышении в России пенсионного возраста может быть принят парламентом уже в сентябре этого года, передаёт РИА Новости.

Напомним, 14 июня правительство предложило поднять пенсионный возраст в России мужчинам до 65 лет и женщинам до 63 лет. Премьер Дмитрий Медведев, заявил, что реформа начнётся в 2019 году и будет поэтапной.

Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в РФ составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили ещё в 1930-х годах. При этом в большинстве стран мира сейчас пенсионный возраст составляет 60-65 лет.