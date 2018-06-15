Трамп решил для себя вопрос о признании Крыма

Как отметил в эфире радио Sputnik политолог Илдус Ярулин, высказывание президента США Дональда Трампа о российском Крыме, свидетельствует о том, что американский лидер уже решил для себя этот вопрос. Эксперт отметил прагматичный взгляд американского лидера на данный вопрос.

“Трамп все для себя решил”, - считает Ярулин.



Ранее президент США Дональд Трамп на саммите G7 назвал Крым российским, поскольку в регионе все население говорит на русском языке. Об этом сообщил портал BuzzFeed News со ссылкой на дипломатический источник. В Белом доме это высказывание не комментируют.

Пресс-секретарь президента США Сара Сандерс сообщила, что не в курсе подобных высказываний Трампа.

"Знаю, что об этом сообщали, но я не буду комментировать частные дискуссии, в которых я не принимала участия", – заявила она.

Как отмечает портал, пока нет ясности, пошутил ли Трамп или в ближайшее врем текущую внешнюю политику США ждут кардинальные перемены. Также Трамп посоветовал спросить со своего предшественника Обамы, почему он дал “дал Крыму уйти”.