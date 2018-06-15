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Москва, 15.06.2018

Трамп решил для себя вопрос о признании Крыма

«Expert Online» 2018

Как отметил в эфире радио Sputnik политолог Илдус Ярулин, высказывание президента США Дональда Трампа о российском Крыме, свидетельствует о том, что американский лидер уже решил для себя этот вопрос. Эксперт отметил прагматичный взгляд американского лидера на данный вопрос.

“Трамп все для себя решил”, - считает Ярулин.

Ранее президент США Дональд Трамп на саммите G7 назвал Крым российским, поскольку в регионе все население говорит на русском языке.  Об этом сообщил портал BuzzFeed News со ссылкой на дипломатический источник. В Белом доме это высказывание не комментируют.
Пресс-секретарь президента США Сара Сандерс сообщила, что не в курсе подобных высказываний Трампа.

"Знаю, что об этом сообщали, но я не буду комментировать частные дискуссии, в которых я не принимала участия", – заявила она.

Как отмечает портал, пока нет ясности, пошутил ли Трамп или в ближайшее врем текущую внешнюю политику США ждут кардинальные перемены. Также Трамп посоветовал спросить со своего предшественника Обамы, почему он дал “дал Крыму уйти”.

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