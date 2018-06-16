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Общество
Москва, 17.06.2018

Россия начала чемпионат по новым технологиям

«Expert Online» 2018
  • Вратарь сборной Австралии Мэтью Райан. В этом матче победу сборной Франции принесла техника, и не только в том смысле, как это было традиционно
Сергей Бобылев/ТАСС

Вратарь сборной Австралии Мэтью Райан. В этом матче победу сборной Франции принесла техника, и не только в том смысле, как это было традиционно

Предстоящий России матч с Египтом может оказаться куда сложнее, чем можно ожидать от игры с не слишком именитой командой. А пока по итогам первых дней чемпионата сборная Россия, а также Ирана и Франции вышли вперед, хотя лучшим бомбардиром стал игрок не одной из них, а португалец Криштиану Роналду. И впервые в истории в определении исхода матча решающая роль оказалась за технологиями.

 

Предстоит сразиться с лучшим

Группы A и B привлекают особое внимание россиян: в одной из них выступают хозяева чемпионата, в другой – их возможный соперник в 1/8 финала. Первые матчи показали, что от каждой команды – за исключением, видимо, Саудовской Аравии – можно ждать сюрпризов. Их готовы преподнести и умелые египтяне, и организованные иранцы, и техничные марокканцы. Так что фаворитам легкой жизни не гарантировано.

Теперь уругвайцам предстоит встреча с явным аустайдером, зато России – с Египтом. В этом матче на поле наверняка появится залечивший травму Мохаммед Салах, пожалуй, лучший на сегодняшний день бомбардир европейского клубного футбола. В игре с Уругваем его, похоже, решили поберечь и почти добились желанной ничьей, но все испортил гол защитника южноамериканцев в добавленное судьей время.

Этим летом в России «неприлично много» забивают в последние минуты матча. Дважды отличились на 91-й и 93-й минутах хозяева чемпионата, затем вырвали у соперников победы уругвайцы и иранцы. Это говорит о том, что команды хорошо подготовились физически, и, значит, начнут «валиться» ближе к концу группового турнира. На пике формы весь чемпионат не пройдешь, поэтому завсегдатаи первенств планеты не слишком усердствуют в первых играх. Россия щедро показала всему миру, что умеет играть в футбол, но убедительная победа 70-й команды в рейтинге ФИФА над 67-й не является по-настоящему показательной для ее дальнейшей турнирной судьбы.

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А вот поединок Португалия – Испания оказался на заглядение хорош: с лихо закрученным сюжетом, моментально меняющейся ситуацией на поле, отчаянной борьбой за инициативу и шедеврами индивидуального мастерства. Первый гол Диего Коста, пушечный бильярдный выстрел с лета Начо и невероятный по точности штрафной в исполнении Криштиану Роналду стали украшением праздника.

Теперь в группе B все решат поединки европейцев с Ираном и Марокко. Специалисты убеждены – фаворитам без проблем не удастся расправиться со своими соперниками. Испытанное клише – «слабых команд на чемпионате мира не бывает» – подтвердилось и в этот раз. Ну, если и не на 100%, то почти.

 

Вехи первых дней

Самая крупная победа в игре открытия с 1934 года.

Бывало, что в первом матче обе команды показывали свое умение атаковать и забивать. Но столь ошеломляющих побед не было с первенства мира в Италии, где хозяева разгромили слабенькую сборную США со счетом 7:1. А затем стали чемпионами мира.

Пять мячей сборной России в одном матче.

Это – одна из самых крупных побед нашей национальной команды в чемпионатах мира. Более внушительный успех был достигнут лишь в 1986 году в первом матче мексиканского чемпионата, когда сборная СССР разгромила венгров 6:0.

Полупустые трибуны в Екатеринбурге.

На матче Египет – Уругвай присутствовали 27015 зрителей, что на 8 тысяч меньше, чем вмещает стадион. Пустовали наиболее дорогие места на центральной трибуне, постоянно находившиеся в кадре. Билетная программа ФИФА, похоже, дала сбой...

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Болельщики захватили Россию.

Внезапно улицы городов чемпионата мира окрасились в самые разные цвета. В вагонах московского метро ездят перуанцы, исландцы, мексиканцы, порой встречаются немцы и французы. Приехали сыновья знаменитого на весь мир бразильца Кловиса Фернандеса, который с позолоченной копией Кубка мира сопровождал своих любимцев на семи турнирах. Кловис умер в 2015-м году, но его чада продолжают начатое отцом дело.

Убийственный автогол Азиза Бухаддуза.

Марокканец стал автором первого забитого в свои ворота гола. На 94-й минуте игры с Ираном он мастерски срезал мяч головой в сетку. Удар был из разряда неберущихся! Марокканцы проиграли – 0:1.

Хет-трик Криштиану Роналду.

За один матч с Испанией португалец забил столько же, сколько за предыдущие 13 игр в финальных турнирах чемпионатов мира. В последнем туре ему предстоит встреча со сборной Ирана, в ворота которой он, кстати, забил в 2006-м году свой первый гол. Роналду стал самым «пожилым» автором хет-трика в истории чемпионатов мира, трижды поразив ворота в возрасте 33 лет и 130 дней. Португалец также установил еще один рекорд результативности: он забивал на девяти крупных турнирах подряд, начиная с Евро-2004.

Франция победила благодаря технике.

Оба гола, забитые «трехцветными» в субботнем матче с Австралией, были засчитаны благодаря новым технологиям. Сначала судье пришлось прервать матч для того, чтобы посмотреть было ли нарушение в штрафной австралийцев. Камеры зафиксировали легкое касание соперником ноги врывавшегося в штрафную Гризманна, и пострадавший реализовал пенальти. Победный гол Поля Погба был засчитан благодаря другой системе, определяющей, пересек мяч линию ворот или нет. Выяснилось, что взятие ворот произошло.

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