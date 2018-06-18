Будущее платежных систем, считает Bloomberg, скорее всего, будет определяться не в Нью-Йорке или Лондоне, а в Китае. Громадные потоки денег проходят, в основном, через две цифровые экосистемы КНР, которые объединяют социальное общение, торговлю и банковские операции и которые контролируются двумя самыми дорогими компаниями в мире.

Американская система безналичных платежей в корне отличается от китайской. В США платежи потребителей проходят через множество компаний, которые неплохо живут за счет комиссионных. Естественно, в конкурентной борьбе американцы китайцам проигрывают, потому что китайская система благодаря отсутствию комиссионных для клиентов дешевле и проще.

В случае с Поднебесной речь идет о платежных системах Alipay компании Alibaba и WeChat компании Tencent. Alibaba Group Holding Ltd. Создала Alipay в 2004 году для миллионов потенциальных клиентов, у которых не было кредитных или дебетовых карт для покупок на гигантском онлайновском рынке Китая. Tencent Holdings Ltd. вышла на рынок годом позже, в 2005 году, с системой WeChat.

За десять лет Alipay и WeChat стали лидерами рынка безналичных платежей в Поднебесной. У первой сейчас 520 млн, а у второй 1 млрд активных пользователей ежемесячно. В 2016 г. через эти две системы прошли более 2,9 трлн долларов, что, по данным консалтинговой компании Aite Group, совсем немного не дотягивает до половины объема всех продаж потребительских товаров в КНР.

Американские потребители, совершая безналичные платежи, работают по-прежнему с банками посредством чеков, дебетовых и кредитных карт и постоянно растущего числа всевозможных платежных систем, привязанных к банковским счетам. Крупнейшими операторами платежных систем в США являются PayPal Holdings Inc., Apple Inc. и Google, холдинговой компанией которой является Alphabet Inc. На данный момент ни у одной американской платежной системы нет такого доминирования, как у Alipay и WeChat в Поднебесной. Все они подражают друг другу и конкурируют между собой.

«Идет настоящее сражение за лидерство на рынке,- объяснил ситуацию на рынке платежных систем акционерам JPMorgan Chase & Co. его председатель правления и генеральный директор Джеймс Даймон.- Все хотят быть лидерами».

Финансовая система США может оказаться в серьезной опасности, считает Bloomberg, если технологические компании типа Amazon.com Inc. или Facebook Inc. и даже китайские фирмы попытаются повторить успех Alipay и WeChat в Америке. Ставки в этой борьбе чрезвычайно высоки - на кону стоят десятки и сотни миллиардов долларов, которые рискуют потерять банки.

Согласно Nilson Report, наиболее авторитетному отчету на рынке безналичных платежей, американские торговые компании платят ежегодно за карты и мобильные платежи ок. 90 млрд долларов банкам и платежным системам, например, Visa Inc. и Mastercard Inc. Причем, доля банков значительно больше доли платежных систем.

В Китае, по прогнозам аналитиков, сторонние платежные операторы к 2020 году будут зарабатывать до 40% таких расходов. Если бы платежные системы начали захватывать рынок в США примерно такими же темпами, как в КНР, то банки лишились бы порядка 43 млрд долларов.

Кроме этого, американские банки неплохо зарабатывают на выдаче наличности в банкоматах. Если платежные системы заменят наличные деньги, как это уже произошло во многих случаях в Поднебесной, то пострадает еще один солидный источник доходов американских банков.

Скоро американским банкирам не придется пересекать океан, чтобы ознакомиться с тем, как действует рынок платежных систем в КНР. Alipay, принадлежащая Ant Financial, владельцем которой является Джек Ма, большую часть прошлого года подписывала контракты с обработчиками платежей в США. Кстати, уже сейчас многие нью-йоркские таксомоторные компании предлагают оплачивать поездки через Alipay.

На данном этапе в Alipay говорят, что цель экспансии на американский рынок – оказание помощи китайским туристам в Америке и что они занимаются городами, которые пользуются популярностью у туристов из Китая.

Китайские потребители тем временем начинают все чаще пользоваться платежными системами и для хранения средств. Alipay начала предлагать клиентам специальные счета для совершения покупок еще в 2013 г. Три года кропотливой работы привели к тому, что в 2017 году у Alipay уже был крупнейший в мире фонд денежного рынка, имеющий на своих счетах без малого четверть триллиона долларов (243 млрд долларов).

Открытие счетов – еще один мощный удар по банкам, которые по традиции держат деньги клиентов на счетах и используют их для выдачи кредитов, что приносит им большие доходы. Если американские потребители последуют примеру китайских и начнут хранить лишние деньги на счетах в платежных системах, то банки вновь потеряют еще десятки миллиардов долларов и будут вынуждены искать другие, наверняка, более дорогие источники кредитования.

Конечно, у американских банков есть одно большое преимущество в Америке – давние отношения с клиентами, которые по-прежнему любят «навещать» свои деньги в местных отделениях банков. Потребителям нравятся всевозможные бонусные программы, число которых постоянно растет. И еще один момент – банковские вклады в Америке защищены Федеральной корпорацией по страхованию вкладов (FDIC).