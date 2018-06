В случае с Поднебесной речь идет о платежных системах Alipay компании Alibaba и WeChat компании Tencent. Alibaba Group Holding Ltd. Создала Alipay в 2004 году для миллионов потенциальных клиентов, у которых не было кредитных или дебетовых карт для покупок на гигантском онлайновском рынке Китая. Tencent Holdings Ltd. вышла на рынок годом позже, в 2005 году, с системой WeChat.

Американские потребители, совершая безналичные платежи, работают по-прежнему с банками посредством чеков, дебетовых и кредитных карт и постоянно растущего числа всевозможных платежных систем, привязанных к банковским счетам. Крупнейшими операторами платежных систем в США являются PayPal Holdings Inc., Apple Inc. и Google, холдинговой компанией которой является Alphabet Inc. На данный момент ни у одной американской платежной системы нет такого доминирования, как у Alipay и WeChat в Поднебесной. Все они подражают друг другу и конкурируют между собой.