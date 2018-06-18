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Москва, 18.06.2018

ЕС продлевает санкции против Крыма

«Expert Online» 2018

Совет Евросоюза продлил 18 июня секционные ограничения против российского полуострова Крым и города Севастополь, передает Интерфакс. Пакет ежегодно продлевается, дополняясь новыми уточнениями с учетом мировой экономической ситуации. Как сообщается в коммюнике пресс-службы совета меры продлены "в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя Россией" до 23 июня 2019 года.

Санкции против Крыма впервые были введены после воссоединения региона с Россией в марте 2014 года. Ежегодно пакет санкций продлевается на годовой срок. Так, в предыдущий раз ограничительные меры были продлены в июне 2017 года до 23 июня 2018 года.

Напомним, ЕС 6 марта 2014 года принял законодательный акт, в котором осудил нарушение "Россией.. территориальной целостности Украины".

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