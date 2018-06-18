Особенности обучения игре на гитаре

Существует целый ряд способов научиться играть на гитаре. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. Ниже описаны особенности каждого из этих способов. Ознакомившись с ними, каждый может решить, какой из них более всего подходит для него.

Самостоятельное обучение с использованием самоучителей и видеокурсов. Данный способ является наиболее сложным, однако для некоторых людей он является и единственно возможным. Главная трудность самостоятельных занятий заключается в том, что при допущении ошибок обучающимся его некому поправить и вам никто не подскажет как научиться играть на гитаре. Из-за этого обучение отнимает гораздо больше времени, чем необходимо.

Групповые занятия в гитарном кружке. Они не рассчитаны на подготовку профессиональных музыкантов и не требуют от обучающегося полной отдачи.

Результат овладения инструментом преимущественно зависит от обучающегося. Преимущество данного способа перед самостоятельным обучением состоит в том, что в гитарном кружке есть преподаватель, готовый объяснить, как правильно играть, и исправить допускаемые обучающимся ошибки.

Занятия на гитарных курсах. Они могут быть самыми разными: по обучению игре на классической гитаре, на электрогитаре, или же просто пению под гитару.

Обучение в музыкальной школе по классу гитары. Это способ лучше всего подходит для тех, кто желает стать профессиональным музыкантом. Помимо овладения игрой на этом инструменте, он предусматривает изучение теории музыки (сольфеджио), музыкальной литературы, игры на фортепиано, хоровое пение. После прохождения обучения в музыкальной школе можно продолжить его в музыкальном училище и консерватории.

Занятия с частным преподавателем. Этот способ является наиболее дорогостоящим, но зато и наиболее эффективным. Преподаватель составит индивидуальную обучающую программу и приложит все усилия для достижения успеха.

Многие люди отказываются от попыток научиться играть на гитаре из-за того, что считают себя неспособными к этому занятию, полагают, что это очень сложно и что для обучения требуется талант. В действительности практически любой человек может добиться успеха. Для этого надо только заниматься по методике, предусматривающей постепенное овладение гитарой. Обычно хорошие частные преподаватели и музыкальные школы обучают именно так. Сперва они дают легкие упражнения, а затем постепенно усложняют их. В самоучителях этот принцип соблюдается редко. Так что трудности возникают не из-за отсутствия трудолюбия или музыкальных способностей у обучающегося, а потому, что его преждевременно заставляют играть слишком сложные вещи.