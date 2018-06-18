Россия пускает в ход невидимое оружие

Российский Минфин провел беспрецедентную распродажу американских казначейских облигаций.

В апреле Банк России продал американские казначейские бумаги на сумму 47,4 млрд долларов, следует из опубликованной накануне выходных дней статистики Минфина США. Можно заметить, что распродажи начались после ужесточения санкций в отношении РФ и внесения в санкционные списки Олега Дерипаски, Виктора Вексельберга и «Русала».

В общей сложности к концу месяца объем вложений сократился вдвое, до минимума с 2008 года. На 1 мая в американских облигациях находилось лишь 48,7 млрд долларов российских ЗВР, или 10% от их размера против 96,1 млрд (21%) месяцем ранее. Распродажа стала беспрецедентной не только для ЦБ РФ, но для всего рынка американского госдолга. За последние 18 лет ни один из топ-15 держателей treasuries ни разу не сокращал вложения в два раза за месяц, отмечает портал Finanz.

Выведенные средства ЦБ разместил в наличной валюте на депозитах за рубежом, следует из статистики самого регулятора. Из них 5,4 млрд долларов ушло на счета в иностранных центробанках, МВФ и Банке международных расчетов — на 1 мая ЦБ держал там 55,6 млрд долларов. На депозиты в коммерческих банках ЦБ отправил 26,6 млрд долларов, доведя общую сумму до 69,8 млрд долларов. Оставшиеся 17 млрд долларов ЦБ инвестировал в ценные бумаги других зарубежных государств.

Экономика мира меняется на глазах, а санкции и шантаж стали основным орудием международной политики, констатирует Роман Блинов, руководитель аналитического департамента Международного финансового центра. На этом фоне, возврат денег из-за рубежа становится единственно возможным вариантом, чтобы их можно было потратить или вложить уже внутри государства.

Олигархи и крупный бизнес также сократили свое присутствие в американских бумагах почти на треть, указывает Роман Блинов. Ожидание следующего витка санкций приводит к тому, что средства пошли на решение внутренних проблем, а не на «черный день». Что интересно, Китай в прошлом и в этом году также сократил свое присутствие на долговом рынке США, откуда забрал более 500 млрд долларов. Только Япония пытается идти прежним курсом, но даже «вассал» начинает искать новые места для размещения собственных резервов, а также наращивать уже имеющиеся потоки в Китай и Южную Корею.

В результате этих действий, считает аналитик, ФРС США и оказалась вынуждена поднимать ключевую ставку, сообщая, что этот подъем не последний. Прирост доходности долговых бумаг США стимулировал новые вливания в их экономику со стороны мировых инвесторов, но более высокая доходность требует и другого обслуживания, что, по разным оценкам, приведет по итогам 2018 года к росту обязательств ФРС еще на 100 млрд. долларов.

Россия остается верна своему законодательству и размещает ЗВР в США, но теперь правила настолько размыты, что только на возврате зарубежных вложений (за минусом необходимой валюты в международной торговле) страна сможет развиваться в течение следующих 3 лет, отмечает аналитик. К сожалению, полагает Роман Блинов, этого недостаточно, чтобы не трогали налоговые ставки и пенсионное законодательство, но вполне подходит для более продуманной оценки действий экономического блока в краткосрочной перспективе.

Демарш Центробанка России с выходом из американских облигаций связан не столько с введёнными в апреле санкциями, сколько с опасениями новых ограничений, полагает, в свою очередь, ведущий аналитик ГК TeleTrade Марк Гойхман. Средства, находящиеся в трежериз, легко заблокировать в случае усиления санкций, и это было бы очень чувствительно для международных резервов России. В целом сумма международных резервов не снизилась, а выросла за апрель – на 0,4%, с 458 до 459,9 млрд долларов. То есть санкции не нанесли удар по объёму резервов, но заставляют поменять их структуру.

Речь не идёт и об ответных санкциях, стремлении «наказать» Америку выходом из её активов, уверен эксперт. В объёме госдолга США российские вложения имеют очень малую долю. Возможным минусом этого процесса выступает то, что вложения новых валютных доходов в американские Treasuries именно в апреле могли бы привести к более высокой доходности. С начала апреля их рыночная доходность поднималась с 2,73% выше 3% годовых.

Но ЦБ в неопределённой ситуации справедливо предпочитает надёжность доходности. На начало мая 2018 года сумма резервов, размещённых на депозитах в иностранных банках, поднялась на 61,5% по сравнению с в 1 апреля, тогда как размещение в ценных бумагах в целом уменьшилось на 11%.

В дальнейшем динамика изменений будет зависеть от перспектив отношений России с США и другими странами, считает Марк Гойхман. Но в целом диверсификация, распределение вложения не в пользу американских активов может быть принята на вооружение. На всякий случай…