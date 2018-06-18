СМИ сообщили об очередном ударе коалиции в Сирии

Как сообщает агентство Сирии САНА, военная коалиция во главе с США нанесла удар по позициям сирийской армии в провинции Дейр-эз-Зор. Из подробностей сообщается, что нападение произошло в поселении Аль-Хари, к юго-востоку от Аль-Букемаля. В результате удара погибли и ранены военнослужащие правительственных сил.

Минобороны США опровергает данную информацию, утверждая, что ведомство не в курсе дела.

"Это не удар США или коалиции", — заявил РИА Новости представитель Пентагона Эдриан Ранкайн-Галлоуэй.

Напомним, 4 апреля, обвинив сирийскую сторону в использовании химического оружия, коалиция во главе с США нанесла удар по объектам инфраструктуры этой арабской республики.

Как сообщает Минобороны России, действия коалиции в последнее время приводят к регулярной гибели людей в Сирии.

Так, 5 июня при ударе по деревне Джазаа погибло 10 человек, 12 мая сообщалось о восьми погибших при атаке на деревню Аль-Хамади. 11 июня самолеты нанесли удары по жилой деревне на юге провинции Эль-Хасаке, погибли 18 беженцев из Ирака. 12 июня в результате удара по деревне на юго-востоке этой провинции погибли 12 человек.