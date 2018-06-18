Цена на нефть падает и тянет за собой рубль

Как заявил аналитик Альпари Владислав Антонов агентству REGNUM, обвал нефтяных котировок и снижение индекса государственных облигаций России (RGBI) привели также к снижению курса рубля.

Так цены на Brent упали сразу на 4%, достигнув стоимости $73,10. Индекс RGBI показал меньшую отрицательную динамику, потеряв лишь 0,3%, до 141,01.

Сегодня, 18 июня, на торгах в Азии баррель Brent потерял в цене 0,66%, достигнув $72,61. Эксперты сообщают, что по нефти прослеживается два уровня поддержки: $71,60 и $70,65.

Отмечается, что сырье теряет в цене на новостях о прогнозах по встрече ОПЕК+. Ранее отмечалось, что в планах участников организации обсуждение увеличения уровня добычи, что не может не настораживать инвесторов.