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Москва, 18.06.2018

Цена на нефть падает и тянет за собой рубль

«Expert Online» 2018

Как заявил аналитик Альпари Владислав Антонов агентству REGNUM, обвал нефтяных котировок и снижение индекса государственных облигаций России (RGBI) привели также к снижению курса рубля.

Так цены  на Brent упали сразу на 4%, достигнув стоимости $73,10. Индекс RGBI показал меньшую отрицательную динамику, потеряв лишь 0,3%, до 141,01.

Сегодня, 18 июня, на торгах в Азии баррель Brent потерял в цене 0,66%, достигнув  $72,61. Эксперты сообщают, что по нефти прослеживается два уровня поддержки: $71,60 и $70,65.

Отмечается, что сырье теряет в цене на новостях о прогнозах по встрече ОПЕК+. Ранее отмечалось, что в планах участников организации обсуждение увеличения уровня добычи, что не может не настораживать инвесторов.

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