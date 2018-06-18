В Раде рассказали о катастрофе, которая ждет Украину

Как заявил депутат Верховной рады, лидер партии "За жизнь” Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина", в стране назревает катастрофа.

Политик уверяет, Евросоюз "под видом экономической помощи пытается заполучить национальное богатство Украины", прикрываясь словами о дружбе.

"Сейчас под шумок Национальный банк тихонечко выплатил 455 млн долларов. МВФ, сейчас нам сказали, что миллиард евро нам дает Европа, но забыли сказать, что они требуют снять мораторий на вывоз леса-кругляка”, - рассказал Рабинович, который пояснил, что проценты за эту помощь придется возвращать международным организациям.

“За это мы должны лишиться Карпат", — продолжил парламентарий. Он напомнил, что в общей сложности Киев заплатит 117 миллиардов долларов долга.

“Это экономика, обреченная на крах, это мертвая ипотека. Любая организация может сосчитать легко, что Украина не в состоянии вернуть эти деньги", — продолжил депутат.

Рабинович призвал остановиться и не идти на поводу у МВФ.

Напомним, программа помощи МВФ Украине рассчитана на 4 года и предусматривает выделение17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года Киев получил первый транш в $5 миллиардов, в августе того же года — второй транш в $1,7 миллиарда.

В 2016-2017 годах было перечислено еще по миллиарду долларов.