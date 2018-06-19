В Киев на митинг съехались шахтеры со всей Украины

В центре Киева у здания Рады проходит митинг шахтеров. Как сообщил глава независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец, шахтеры требуют от правительства надлежащего финансирования угольной отрасли.

Волынец написал на своей странице в Facebook, что в Киев съехались шахтеры со всей Украины.

“Мы собрались у стен Верховной рады Украины. В государственном угольном секторе сложилась критическая ситуация”, - сообщает глава профсоюза.

Волынец сообщил, что “задолженность по зарплате перед горняками государственных угледобывающих предприятий равна 761,1 миллиону гривен”, что в персчете составляет 28,9 миллиона долларов.

Уточняется, что более 400 миллионов гривен из этой суммы составляют долги шахтерам Донбасса, из которых 186,7 миллиона – работникам госпредприятия "Селидовуголь".

Как сообщил Волынец, критическая ситуация сложилась на всех государственных угледобывающих предприятиях. Он также призвал депутатов поддержать горняков и проголосовать за законопроект о внесении в бюджет на текущий год изменений, предусматривающих надлежащее финансирование угольной отрасли.