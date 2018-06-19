Иностранные карты попадают под рассмотрение

Госдуме предложили рассмотреть законопроект об усилении контроля за пластиковыми картами иностранных банков из некоторых стран в целях борьбы с терроризмом. Аналитик предполагает, что законопроект преследует и иные цели, а в число подконтрольных могут войти и карты банков США.

В Госдуму правительством внесен законопроект об усилении контроля за картами иностранных банков некоторых государств. Сами они в проекте закона не названы, определять перечень таких стран должен будет Росфинмониторинг.

Сбор информации об операциях по картам иностранных государств сделает возможным проведение анализа финансовых потоков для выявления схем финансирования терроризма, считают в кабмине. «Обозначенный подход позволит с учетом риск-ориентированного подхода оперативно принимать решения о включении иностранных государств (территорий) в зону "повышенного внимания" или снимать их с усиленного мониторинга», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Большей части граждан России этот законопроект, если станет законом, не коснется, считает генеральный директор компании «Мани Фанни» Александр Шустов, потому что карта иностранного банка на руках — это редкость. Это значит, что человек, скорее всего, имеет статус резидента другой страны, имеет там вид на жительство, недвижимость, а это доступно в лучшем случае нескольким тысячам людей.

Конечно, признает эксперт, официальная версия звучит как «борьба с финансированием терроризма», но на самом деле эта мера идет в русле борьбы с неконтролируемыми финансовыми потоками в целом, с коррупцией, с незадекларированными счетами в иностранных банках, с выводом капитала. Дело еще и в том, продолжает Шустов, что с сентября 2018 года начнет работать обмен информацией о банковских счетах с более чем 70 странами, и, логично предположить, что эти страны не попадут в список «неблагонадежных», операции по картам их банков и так будут как на ладони. А в список неблагонадежных включат, например, США, которые не обмениваются банковскими данными с Россией.

С точки зрения Александра Шустова, одновременно с созданием инструментов контроля нужно создавать и стимулы, чтобы деньги возвращались в российскую экономику, чтобы к этому был интерес. Нужно обеспечить работу механизмов защиты частной собственности, хороший уровень дохода на капитал. Нужно обеспечить наличие доходных инвестиционных проектов, в которые можно вкладывать деньги на длительный срок. Если этого не делать — будет расти спрос на анонимность финансовых транзакций, который уже привел к появлению криптовалют. Последние будут эволюционировать и набирать популярность быстрее, чем будет расти государственный контроль.

РФ, как и весь цивилизованный мир борется с терроризмом и отмыванием денежных средств, поясняет Давид Абрамян, руководитель юридической практики компании «Прифинанс», поэтому, по его мнению, в перспективе подобный законопроект может быть принят. «Я бы связал подобную инициативу, в первую очередь, с тем, что идет борьба с оттоком капитала за рубеж, отмыванием денежных средств. Сейчас Правительство и налоговые органы пытаются взять под свой контроль и максимально закрутить гайки недобросовестным предпринимателям, а также оставить меньше возможностей для маневра предпринимателям, имеющим активы за рубежом», — говорит юрист.

Он так же напомнил о том, что с сентября этого года планируется ввести автообмен международной финансовой информацией. Зарубежные банки будут присылать информацию о своих клиентах, которые являются российскими налоговыми резидентами. Но есть такие юрисдикции, которые не принимают участие в международном обмене (Сербия, Черногория и пр.), говорит Давид Абрамян, возможно поэтому Росфинмониторинг планирует отслеживать операции по картам иностранных государств. Это актуально еще и потому, что довольно часто налоговыми резидентами России используются корпоративные карты платежных систем, информация по которым не поступает в органы России.

Что касается стран, это будет классический список черных офшоров из представителей стран, которые не участвуют в международном обмене информацией, считает эксперт/. Банк может передать информацию легально в тот или иной правоохранительный орган, если будет подозрение в уклонении от налогов, терроризме и прочих противоправных действиях, предусмотренных законом.