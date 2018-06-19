Пекин обвинил Вашингтон в отступлении от достигнутых договоренностей

Китай назвал угрозы США ввести новые пошлины на товары из КНР шантажом и отступлением от ранее достигнутых сторонами договоренностей. Об этом говорится в сообщении министерства коммерции Китая. Также Пекин считает, что заявления Вашингтона ведут к новой торговой войне.

"После опубликования перечня на 50 миллиардов долларов США вновь перешли все границы, угрожают установить перечень товаров на 200 миллиардов долларов для взимания дополнительной пошлины",- говорится в документе.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что в случае, если Китай будет и дальше поднимать пошлины на продукцию из США, в отношении китайской продукции будут введены дополнительные пошлин в 10%. Американский глава уже дал поручение подготовить список китайских товаров на сумму в 200 миллиардов долларов для возможного введения в их отношении дополнительных пошлин

Китайское торговое ведомство считает данные шаги американской администрации проявлением крайнего давления и методом шантажа, а также отступлением от консенсуса, достигнутого сторонами на многочисленных консультациях.

Ранее Китай и США провели несколько раундов переговоров, на которых достигли договоренностей о взаимных уступках.