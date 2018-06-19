Приобрести месячную подписку всего за 290 рублей
Подписка
Москва, 19.06.2018

Пекин обвинил Вашингтон в отступлении от достигнутых договоренностей

«Expert Online» 2018

Китай назвал угрозы США ввести новые пошлины на товары из КНР шантажом и отступлением от ранее достигнутых сторонами договоренностей. Об этом говорится в сообщении министерства коммерции Китая. Также Пекин считает, что заявления Вашингтона ведут к новой торговой войне.

"После опубликования перечня на 50 миллиардов долларов США вновь перешли все границы, угрожают установить перечень товаров на 200 миллиардов долларов для взимания дополнительной пошлины",- говорится в документе.

 Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что в случае, если Китай будет и дальше поднимать пошлины на продукцию из США, в отношении китайской продукции будут введены дополнительные пошлин в 10%. Американский глава уже дал поручение подготовить список китайских товаров на сумму в 200 миллиардов долларов для возможного введения в их отношении дополнительных пошлин

Китайское торговое ведомство считает данные шаги американской администрации проявлением крайнего давления и методом шантажа, а также отступлением от консенсуса, достигнутого сторонами на многочисленных консультациях.

Ранее Китай и США провели несколько раундов переговоров, на которых достигли договоренностей о взаимных уступках.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    КАРТА ПУТЕШЕСТВИЙ

    Банк начал продажи кобрендинговой карты AlfaTravel, которая позволяет не только копить мили, но и получать целый комплекс услуг в путешествии. С помощью этой карты Альфа-банк рассчитывает дополнительно привлечь обеспеченных клиентов

    Хорошая крыша не роскошь

    Из тысячи обследованных крыш в построенных зданиях - лишь два процента не нуждаются в ремонте крыши

    Как компании повышают престиж рабочих профессий

    Дефицит рабочих специальностей в регионах – давняя проблема российской промышленности. Сегодня компании сами задают новый тренд в развитии экономики – повышают привлекательность рабочих профессий

    Аддитивное производство перевернет целые отрасли

    Аддитивное производство дает новые возможности для изготовления изделий. Эта технология меняет мир, изменяя способы проектирования и производства

    Современная программа лояльности: трансформация

    Неценовые активности помогают ритейлерам "встряхнуть" рынок. Сеть продуктовых магазинов "Магнит" - запустила новую программу лояльности "С любовью от Роналдиньо"

    Рынок пенсионных фондов идёт по пути укрупнения

    В пенсионном секторе крупные частные игроки, объединившись, смогут повысить основные бизнес-показатели и построить более устойчивую модель
    Реклама

    TOP

    1. Курс доллара показывает феноменальный рост
      Курс доллара показывает феноменальный рост
    2. Курс доллара теперь не остановить
      Курс доллара теперь не остановить
    3. Под Меркель зашаталось кресло. Союзники подняли бунт в правительстве ФРГ
      Под Меркель зашаталось кресло. Союзники подняли бунт в правительстве ФРГ