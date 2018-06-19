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Москва, 19.06.2018

Россия вошла в тройку стран-лидеров по доступности газа для населения

«Expert Online» 2018

Как сообщает исследование рейтингового агентства "РИА Рейтинг", Люксембург занимает первое место в Европе по доступности газа для населения. Исследование проводилось по показателям первого полугодия 2018 года. Россия оказалась лишь на третьем месте по доступности газа для рядовых граждан. 

"Среднестатистический житель Люксембурга может приобрести в месяц 8,4 тысячи кубометров газа. В этой стране относительно невысокие цены на газ, при этом средняя зарплата одна из самых высоких в Европе", — говорится в исследовании.

Второе место рейтинга занял Казахстан, в котором при маленьких зарплатах наблюдаются самые низкие из всех стран, участвующих в рейтинге, цены на газ.
Граждане Казахстана могут приобрести 7,4 тысячи кубометров на весь заработок.

"На третьем месте по доступности газа для населения находится Россия. Жители нашей страны на свои средние зарплаты могут купить около 6,4 тысячи кубометров газа", — говорится в материале. Последние строчки рейтинга занимают Молдова и Украина, где жители могут приобрести на весь заработок 749 кубометров и  988 кубометров газа соответственно. Среди аутсайдеров находятся также Болгария, Сербия и Португалия.

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