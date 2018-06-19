Япония и США не намерены отказываться от совместных учений

Как заявил министр обороны Японии Ицунори Онодэра, Токио не будет пересматривать планы совместных военных учений с США.

"Как и сказано в сообщении американской стороны, изменений по учениям за пределами Корейского полуострова нет. Ранее во время беседы с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом мы подтвердили, что будем проводить японо-американские учения как и раньше, в полном объеме", — цитирует РИА новости высказывание министра на пресс-конференции.

Ранее в Пентагоне сообщили, что подготовка к учениям с Южной Кореей, запланированные на август, приостановлены в свете достигнутых договоренностей с президентом Северной Кореи Ким Чен Ыном на саммите 12 июня.



“В соответствии с обещанием президента Трампа и совместно с нашим союзником Южной Кореей военные Соединенных Штатов приостановили все планирование оборонительных учений в августе", - сообщила РИА Новости представитель оборонного ведомства Дана Уайт, которая не смогла уточнить, пройдут ли учения позже. При этом она заявила, что “учения в районе Тихого океана за пределами Корейского полуострова" продолжается.