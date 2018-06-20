Курс доллара: дальше просто некуда

Курс доллара в среду стабилизировался после резкого роста накануне. Индекс доллара торгуется на уровне 95,123 после достижения 11-месячного максимума 95,296 во вторник.

Ралли доллара началось после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил Китаю обложить пошлинами товары на 200 млрд долларов, вызвав гневный ответ из Пекина. Эскалация напряженности спровоцировала неприятие риска и вызвало распродажу глобальных акций во вторник.

Однако рынки стабилизировались в среду, так как нового витка эскалации не последовало.

«Наряду со швейцарским франком и иеной доллар также является валютой-убежищем, хотя, возможно, и в меньшей степени, чем иена», - приводитмнение старшего стратега Barclays в Токио Шина Кадота.

«Однако статус доллара как безопасного убежища может оказаться под вопросом, поскольку он также стал высокодоходной валютой», - поясняет аналитик.

Более того, по мнению ряда аналитиков, главный драйвер роста доллара с февраля 2018 года исчерпан. Основным топливом для укрепления американской валюты стали неожиданные новости о значительном расхождении экономических данных в США и Европе. Но еще больше удивить экономика США в ближайшей перспективе просто не в состоянии, что неизбежно приведет к возвращению тренда к среднему. Таким образом индекс доллара может потерять приобретенные за этот период 6% или даже больше. А от торговых войн больше выиграет иена.

Курс доллара по отношению к рублю торговался во вторник в широком коридоре от 63,69 до 64,18 рубля. Однако в среду российская валюта снова получит поддержку от растущих цен на нефть, что поубавит пыл долларовых быков.

Курс доллара на открытии среды снижался на 9 копеек — до 63,78 рубля, курс евро — на 2 копейки — до 73,83 рубля.



Установленный Банком России официальный курс доллара на 20 июня 2018 составляет 64,06 руб., курс евро на сегодня - 74,18 руб.

