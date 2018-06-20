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Москва, 20.06.2018

Матвиенко сделала важное заявление по пенсионной реформе

«Expert Online» 2018

Валентина Матвиенко – спикер верхней палаты российского парламента – сделала важное заявление о старте изменений пенсионного законодательства в нашей стране.

По её словам, пенсионная реформа отложена не будет, передаёт РИА «Новости».

При этом она подчеркнула, что могут быть некоторые уточнения, шлифовки законопроектов.

«Но отложить реформу? Нет, законы должны быть приняты осенью», – резюмировала Матвиенко.

Напомним, в середине июня правительство РФ в середине объявило о решении увеличить пенсионный возраст для мужчин с 60 до 65 лет, для женщин — с 55 до 63. Реформа будет поэтапной и начнется с 2019 года.

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