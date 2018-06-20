НАТО наращивает войска в Восточной Европе

На фоне риторики Польши и стран Балтии о «русском вторжении», НАТО в семь раз увеличила численность военного контингента у границ с Российской Федерацией, рассказал сегодня, 20 июня, министр обороны России Сергей Шойгу.

«На фоне истерии руководства стран Балтии и Польши о якобы готовящейся против них российской агрессии численность натовских контингентов в Прибалтике, Польше, Румынии и Болгарии с 2015 года возросла с 2 до 15 тысяч человек», - рассказал генерал на первом выездном заседании коллегии Минобороны РФ в Крыму.

Министр подчеркнул, что в период учений альянса численность группировки наращивается до 40-60 тысяч военнослужащих. Уже существует решение о создании двух новых командований, которые будут отвечать за защиту морских коммуникаций в северной Атлантике и обеспечат при необходимости экстренную переброску войск из США в Европу. Решение принято, как отметил министр, 8 июня этого года.

«Активно совершенствуется транспортная инфраструктура для перевозки войск в Восточную Европу. Упрощаются процедуры пересечения границ воинскими контингентами», — рассказал Шойгу, задавшись вопросом «для чего все это делается и против кого?».

Глава Минобороны напомнил также, что к 2020 году в распоряжении альянса будут 30 батальонов, 30 авиационных эскадрилий и 30 боевых кораблей в постоянной готовности к применении через 30 суток.