Выборы в Турции: Эрдоган может проиграть

В предстоящее воскресенье десятки миллионов турецких избирателей придут на избирательные участки. 24 июня в Турции состоятся выборы в парламент и президентские выборы. Несмотря на полтора десятилетия у власти, львиную долю которых Реджеп Тайип Эрдоган занимал пост премьер-министра, и большую власть, по мнению наблюдателей, исход выборов далеко не ясен из-за проблем в экономике и по другим причинам. Большинство политологов считают, что президентские выборы станут самым серьезным испытанием для Эрдогана в его долгой политической карьере.

Кстати, по новой Конституции парламентские и президентские выборы в Турции впервые проводятся в один день. Еще одна их особенность – власть нового президента, которым вполне может остаться Реджеп Тайип Эрдоган, будет значительно больше, чем до выборов.

Улицы турецких городов увешаны плакатами: «Великая Турция хочет сильного лидера». Речь идет, конечно, о Реджепе Тайипе Эрдогане. Опросы показывают что он и его партия опережают соперников, но их преимущество не такое уж и большое. Шансы действующего президента, конечно, выше, но с другой стороны, на прошлогоднем референдуме о расширении власти президента он выиграл с очень незначительным большинством. Причем, референдум сопровождался многочисленными обвинениями в подтасовках результатов и других нарушениях.

Главные вопросы сейчас: сумеет ли Реджеп Тайип Эрдоган победить в первом же туре и сумеет ли его правоцентристская партия консервативного толка «Партия справедливости и развития» (АКР) сохранить большинство в Великом национальном собрании Турции, однопалатном парламенте, который часто называют просто «меджлис». Второй тур в том случае, если ни один из кандидатов не наберет больше 50% голосов, пройдет через две недели, 8 июля.

Конечно, в преддверии важных выборов эксперты строят прогнозы. Они видят пять возможных сценариев. Причем, результат каждого будет иметь для Турции огромное значение.

Первый сценарий – Реджеп Тайип Эрдоган одерживает безусловную победу, т.е. побеждает в первом туре президентских выборов, а его партия сохраняет большинство в парламенте. Естественно, именно этот результат имел в виду президент Турции, когда объявлял в апреле о проведении досрочных выборов. Напомним, до выборов «по расписанию» еще больше года. Смысл проведения досрочных выборов в том, чтобы поймать оппозицию врасплох и не дать ей собраться с силами. Но судя по всему, сделать это не удалось.

Реджеп Тайип Эрдоган внешне полностью уверен в абсолютной победе, но суровая реальность, заключающаяся в том, что экономика все больше спотыкается, а оппозиция завоевывает все больше авторитета, говорит, что президент пытается выдать желаемое за действительность.

Наиболее вероятен, пожалуй, второй сценарий, предусматривающий второй тур. Мало кто спорит, что Эрдоган получит 24 июня больше всех голосов, но вот 50% плюс один голос, необходимые для победы в первом туре, под большим вопросом. Его главный соперник, бывший учитель физики Мухаррем Инс из Республиканской народной партии (CHP) провел избирательную кампанию на удивление сильно и вместе с другими кандидатами от оппозиции уверен в том, что состоится второй тур.

По мнению аналитиков, шансы на победу во втором туре у Реджепа Тайипа Эрдогана все равно выше, чем у соперника, но на исход выборов могут повлиять результаты выборов в парламент. Даже в случае победы позиции Эрдогана будут далеко не так прочны, как ему бы хотелось.

Третий сценарий можно назвать «пирровой победой». По нему Эрдоган становится президентом Турции, но АКР теряет большинство в парламенте. При таком раскладе Турция может погрузиться в период глубокой политической нестабильности. Такой сценарий крайне негативно скажется на экономике, у которой и без того сейчас немалые проблемы. Не исключены и новые выборы.

По иронии судьбы, усилению СНР, которая благодаря новой Конституции составила с тремя другими партиями широкую оппозиционную коалицию, способствовала сама АКР.

Многое будет зависеть от прокурдской Демократической партии народов (HDP), которая не входит в оппозиционную коалицию, но выступает категорически против Эрдогана. Кстати, ее лидер Селахаттин Демирта, который тоже участвует в президентских выборах, вел избирательную кампанию из… тюрьмы.

В июне 2015 г. АКР уже теряла большинство в меджлисе. Реджеп Тайип Эрдоган тогда просто назначил новые выборы, которые закончились победой правящей партии.

Четвертый сценарий подразумевает победу Инса во втором туре, отдает большинство в парламенте оппозиции и означает, скорее всего, конец эпохи Эрдогана. Мало кто сомневается, что Инс станет вторым в первом туре. Это позволит его сторонникам в парламенте сплотиться вокруг него перед повторным голосованием. Не исключено, что его второе место поднимет авторитет и HDP.

В случае победы оппозиционной коалиции на парламентских выборах сила инерции значительно поможет Инсу во втором туре. В таком случае в стране произойдут глубокие перемены как в экономике, так и в отношениях с Западом, которые в последние годы резко ухудшились.

Последний сценарий носит компромиссный характер: оппозиция выигрывает президентские выборы, а AKP – парламентские. Такой результат воскресных выборов погрузит Турцию в еще больший хаос, чем предыдущий сценарий.

Все прежние избирательные кампании Реджепа Тайипа Эрдогана и АКР строились на обещаниях демократизации жизни и экономического роста. По первому «киту» на Западе к Эрдогану, который считается не просто сильным, но очень жестким лидером, много вопросов. Все они касаются подавления оппозиции и ограничения гражданских свобод.

Сейчас, похоже, возникли серьезные проблемы и со вторым «китом», на котором основываются обещания действующего президента и правящей партии. С одной стороны, Реджепу Тайипу Эрдогану есть что представить избирателям. В Стамбуле немало грандиозных инфраструктурных проектов. На октябрь, например, запланировано открытие третьего аэропорта, который будет обслуживать до 90 млн пассажиров в год. Много говорят, конечно, и об обводном канале длиной 45 км, который свяжет Мраморное и Черное моря в обход Босфора.

С другой, несмотря на все старания и обещания властей в Турции остается высокая безработица среди молодежи. Турецкая лира уже не первый месяц падает по отношению к доллару и евро. За последние пять лет она понизилась более чем на 60% по отношению к доллару и на 50% - к евро. О настроениях турецких избирателей многое говорит и тенденция перевода сбережений из лир в доллары и евро. Причем, турки меняют лиры на доллары и евро несмотря на неоднократные призывы Эрдогана поддержать национальную валюту и хранить сбережения в ней.

Снижаются инвестиции в турецкую экономику. Инвестиции упали до уровня кризиса 2009 г. В этом году иностранцы купили турецкого долга всего лишь на 118 млн долларов, что на 97% меньше, чем за пять месяцев прошлого года.

В последнее время резко увеличился вывод денег из Турции, причем, это делают не только иностранные инвесторы, но и местные. В прошлом году страну покинул каждый восьмой миллионер или порядка 6 тыс. человек. По этому показателю, Турция, кстати, уступает лишь Китаю и Индии.